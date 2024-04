Tras humillaciones en TV Azteca y pleito en Televisa, conductora de 'Hoy' anuncia su retiro

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de haber confesado que en TV Azteca fueron crueles y la humillaron por su peso, además de envidias por su éxito, y pasar por un reciente pleito en Televisa con una colega del programa Hoy, la famosa y muy reconocida presentadora de espectáculos, Martha Figueroa, recientemente brindó una entrevista en TV Notas, donde acaba de sincerarse y ante el micrófono anunció su retiro de la TV.

Como se sabe, Figueroa tiene más de 30 años al aire, y uno de los programas en los que destacó fue Ventaneando, y aunque el público la adoraba, no podía decir lo mismo de los altos mandos, debido a que señaló que le comenzaron a hacer comentarios por estar "gordita", aún cuando era talla cinco, puesto a que una de sus colegas era talla cero, por lo que pidieron que bajara cuatro tallas para verse así de delgada, destacando que lamentablemente subió nueve tallas. Tras esto, destacó que la dejaron dos semanas en un campamento para gordos, donde sufrió un infierno.

Pero esto no fue todo, pues de igual forma declaró que Pati Chapoy comenzó a sentir envidia de que algunos famosos, como Luis Miguel, pedían que fuera ella la entrevistadora, siendo esto la gota que derramó el vaso y acabó con su amistad y relación laboral, sin embargo, aclaró que: "Me da igual (lo que diga). En 2021 me invitó a los 25 años de Ventaneando y yo estuve ahí para terminar con el enojo. Pero nada más. No la necesito y no es alguien que me interese. Es una gran periodista. Como persona, más o menos. Como amiga no me interesa. Fue mi amiga. La quise muchísimo. Ya no".

En cuanto a su pelea con la famosa grafóloga y colega de Hoy, Maryfer Centeno, por desacreditar su investigación sobre la serie Divo o Muerto, en la que expresa que cree que Juan Gabriel sigue vivo, esta aclaró: "Ella le tiró mala onda a mi serie desde un inicio. Mi jefa, Andrea Rodríguez, le dijo que eso era de una mala compañera y que me marcara. Me llamó y le dije que qué bueno que lo hacía porque me había caído muy gorda. Me pidió que la perdonara y la perdoné. Pero no le grité. No estoy loca para hacerlo. Tengo 57 años. Soy educada y lista".

Pero, tal parece que la presentadora de Con Permiso, después de todos estos dramas y otros escándalos con diferentes celebridades, como Shanik Berman, ya está lista para retirarse, pues afirmó que actualmente tiene en mente otros proyectos y es posible que en este 2024 se despida de la TV: "De los programas de espectáculos sí. Ya puede ser en cualquier día. Puede ser antes de un año. Quiero hacer otras cosas: un libro para niños, un guion para una película, un documental".

Finalmente, exclamó que actualmente se encuentra muy feliz y plena con lo que ha alcanzado y por supuesto porque su hijo Alex está preparándose para ser actor y presentador en el CEA, sin haber necesitado de su ayuda para nada: "Entró al CEA de Televisa y cero le ayudé. Antes de que empiecen a decir. No se puede ayudar a nadie. Son terribles. Hizo casting. Lo pasó y ahí se quedó. Vienen cosas interesantes".

