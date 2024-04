Tras pérdida de su hijo, actriz de Televisa sufre inesperada muerte y hace súplica en 'Hoy'

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una querida actriz y conductora de Televisa vuelve a vestirse de luto a solo 1 año del fallecimiento de su único hijo y confiesa la dura súplica que hizo frente al féretro de su amiga que acaba de morir. Se trata de la guapísima Maribel Guardia, quien dio una entrevista al programa Hoy y otros medios tras asistir al funeral de la primera actriz Lorena Velázquez, que fue su íntima amiga y compañera en innumerables proyectos.

Como se sabe, la conocida 'Reina del Cine Fantástico' falleció el pasado jueves 10 de abril justo 1 día después de que se cumpliera el primer aniversario luctuoso del unigénito de Maribel, Julián Figueroa, moviendo los sentimientos y emociones de la costarricense. Pese a todo el doloroso proceso que está enfrentando, Maribel se dio el tiempo de asistir al último adiós de Velázquez, que se realizó el fin de semana en una funeraria de la CDMX.

La intérprete de novelas como Serafín, Tú y yo, Al diablo con los guapos, Una familia con suerte, Corona de lágrimas y Te doy la vida confesó que aunque a ella no le gusta asistir a los funerales tras la muerte de su hijo, tenía un compromiso muy grande con Lorena. "Aunque no me gusta ya venir a los velorios, ustedes ya saben porqué, era obligación estar aquí y darle respetos a su vida, a la amistad que me regaló, a los consejos que me dio siempre".

Crédito: Instagram @maribelguardia

Asimismo, la actriz recordó lo bonito que fue trabajar al lado de la exmodelo, que murió a los 86 años, y aseguró que su trabajo en el medio trascenderá para la posterioridad: "Nos fuimos por toda Suramérica, por Centroamérica, Estados Unidos y yo la consentía mucho, me encantaba, me contaba todas sus historias, una mujer de las grandes divas de México indiscutiblemente, creo que después de su muerte se le va a dar un mejor lugar del que se merece".

Guardia también compartió porqué le tenía un cariño tan especial a la estrella de películas como Santo vs. las mujeres vampiro. "Nos hablábamos por teléfono, la quise mucho y la voy a querer toda mi vida". Finalmente, Maribel explicó que le había hecho una petición a Lorena frente a su féretro, donde le suplicaba que se encontrara con su hijo Julián en la eternidad: "Es una gran fiesta allá arriba, yo sé que es así, le digo gracias por el cariño que me dio fue un placer conocerla".

Fuente: Tribuna y YouTube Programa Hoy