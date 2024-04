TV Azteca en shock: M’balia Marichal filtra por qué fue expulsada de ‘MasterChef Celebrity 2024’

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Conforme las semanas avanzan en MasterChef Celebrity, el nivel de exigencia aumenta de tal manera en el que los participantes no deben bajar la guardia ni siquiera por un breve instante, de lo contrario esto podría costarles un alto precio en el concurso, tal y como le ocurrió a M’balia Marichal, quien la noche del pasado domingo, 14 de abril, se convirtió en la nueva expulsada del reality show culinario de TV Azteca.

Como todos recordarán, la noche del domingo estuvo llena de emociones y los retos se caracterizaron por ser especialmente estresantes para los participantes, sobretodo por el primer desafío en parejas, donde separaron a los cocineros para que se comunicaran a través de mamparas; mientras que en el segundo enfrentamiento el estrés no disminuyó, lo que llevó a Jawy, Harold, Raúl, Rossana y M’balia Marichal a estar en la tablilla de los posibles eliminados.

Desafortunadamente la elegida para salir del show fue la famosa hermana de Kalimba, esto debido a que su platillo no fue el mejor, sobretodo por el tema de salsa, el cual le ha costado el puesto a concursantes de otras temporadas, como es el caso de Mauricio Islas, hace varias ediciones atrás. En el caso de M’balia, su salsa no conseguía combinar con la carne de puerco y esto fue lo que desagradó a los chefs.

“Tiene tu espíritu… No fue tu mejor plato, pero siempre se aprecia.”

M’balia Marichal filtra por qué fue expulsada de MasterChef Celebrity 2024

Como suele suceder cada vez que un participante es expulsado del concurso, M’balia Marichal, brindó una entrevista en la que contó qué fue lo que falló en su desempeño dentro del show. Y es que, según sus palabras, MasterChef es un “reto muy grande” que te lleva a experimentar fuertes momentos de tensión, sobretodo por factores externos además de las preparaciones de los platillos: “No es nada más la cocina en sí, también está de pronto la circunstancia, el compañero de la derecha, de la izquierda, el nervio.”

M’balia Marichal aseguró que, lo que realmente falló de su estrategia es el platillo que eligió, algo de lo que no se percató sino hasta que ya estaba preparando su plato, por lo que ya no podía dar un paso hacia atrás para intentar a hacer otra cosa: “Cometí errores que nunca había cometido y mi estación solía ser un huracán y un remolino al lque no estoy acostumbrada en la cocina. De este último plato lo que más se me complicó fue traducir una receta que en primera instancia me parecía buena idea, pero ya que estaba en la estación me di cuenta que podía jugar en mi contra.”

Fuentes: Tribuna