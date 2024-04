"Un idio...": Hannah Waddingham arremete contra un reportero por pedir alzarse el vestido

Comparta este artículo

Londres, Inglaterra.- La famosa y reconocida actriz de origen británico, Hannah Waddingham, recibió un coro de aplausos y halagos de respeto cuando no pudo ocultar su molestia durante la alfombra roja de The Olivier Awards, y haber alzado la voz para arremeter contra reportero que cubría el evento, por haberle pedido que se alzara el vestido y le "muestre pierna", recibiendo un contundente "no seas un idio..." como respuesta.

Como se sabe el Royal Albert Hall, ubicado en Londres, estuvo de manteles largos junto a la Society of London Theatre para reconocer la excelencia del teatro profesional con The Olivier Awards, el premio que se otorga anualmente a aquellos involucrados en producciones del West End y otros teatros no comerciales líderes con sede en Londres en una variedad de categorías que cubren obras de teatro, musicales, danza, ópera y teatro afiliado, siendo como el Premio Tony de Broadway.

Este 2024 la actriz de Ted Lasso volvió a ser anfitriona gracias a su profesionalismo y el talento que ha mostrado en el cine, la televisión y el teatro, sin embargo, la también modelo mientras posaba ante las cámaras recibió la petición de un fotógrafo presente que le dijo que mostrara pierna, a lo que ella con determinación respondió: "Dios mío, nunca le dirías eso a un hombre. No seas idio..., de lo contrario me iré. No digas 'enseña las piernas'. No".

Hannah Waddingham. Internet

Cabe mencionar que esta no es la primera ocasión en la que alza la voz ante comentarios tan machistas, pues la actriz que brilló por su interpretación junto al cantante y pianista Joe Stilgoe, en una reciente entrevista expresó: "Cuando se trata de lidiar con el sexismo, especialmente en mi industria, tenía problemas principalmente cuando era modelo, cuando tenía veintitantos años, con algunas tonterías que los fotógrafos misóginos me decían. Les llamaba la atención de inmediato".

Ante este hecho, en la red social X, antes conocida como Twitter, recibió comentarios de apoyo como: "Si alguna vez veo a este hombre frente a mí, podría patearle el trasero, no solo por el comentario sino porque ella venía hacia donde yo estaba y él ARRUINÓ mi oportunidad" y "Maldito fotógrafo grosero. ¡Me alegro de que ella lo haya llamado! Y me alegra que su amigo Michael Ball estuviera ahí para darle un abrazo; Estoy seguro de que ella lo necesitaba en ese momento".

Fuente: Tribuna del Yaqui