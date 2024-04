VIDEO: Billie Eilish se besa apasionadamente con una youtuber en Coachella

Comparta este artículo

Indio, California. - Durante el fin de semana en Coachella, la cantante Billie Eilish, de 22 años, y la YouTuber Quenlin Blackwell, de 23, fueron captadas compartiendo un beso en medio de la multitud. Este momento íntimo ha generado revuelo en las redes sociales y entre los seguidores de ambas figuras.

Eilish, quien había confirmado previamente su atracción por las mujeres en una entrevista en noviembre, fue vista bailando entre la multitud antes de acercarse a Blackwell y besarla apasionadamente, según un video que circula en línea. Blackwell, quien cuenta con una considerable base de seguidores en Instagram y YouTube, ha estado vinculada sentimentalmente anteriormente con la actriz Odessa A'zion, de 23 años.

Este no es el primer encuentro público entre Eilish y Blackwell que ha llamado la atención. El mes pasado, Eilish fue vista lamiendo el cuello de Blackwell en una historia de Instagram, y se compartieron videos donde ambas parecían tener una conexión cercana.

En cuanto a su orientación sexual, Eilish ha sido transparente en el pasado, expresando su atracción tanto por hombres como por mujeres. En declaraciones anteriores, la cantante explicó: "Nunca he sentido que pudiera relacionarme muy bien con las chicas. Los quiero mucho. Los amo como personas. Me atraen como personas. Me atraen de verdad". Sin embargo, también admitió sentirse intimidada por ellas.

Además de sus asuntos personales, la cantante también aprovechó el escenario de Coachella para presentar nuevas canciones de su próximo álbum Hit Me Hard And Soft. Durante una fiesta en el Do Lab, la ganadora del Grammy compartió tres nuevas canciones, entre las que destacó Lunch, que algunos fanáticos han aclamado como un himno gay potencial.

Con estos eventos recientes, la atención sobre la vida personal y la música de Billie Eilish ha alcanzado un nuevo punto álgido, con los fanáticos anticipando con entusiasmo el lanzamiento de su próximo álbum el 17 de mayo.

Fuente: Tribuna