Will Smith causa revuelo en Coachella junto a J Balvin y revive a la franquicia de 'MIB'

California, Estados Unidos.- El fin de semana estuvo lleno de diversas sorpresas en el festival de Coachella, donde asistieron grandes figuras de la música. Si bien, uno de los eventos más sonados fue el de Bizarrap junto con Shakira o la gran actuación de Peso Pluma, la realidad es que hubo un show más que causó gran revuelo entre todos los presentes y fue la llegada sorpresa de Will Smith al escenario junto con J Balvin.

Todo ocurrió durante la presentación del mencionado rapero colombiano, quien en determinado momento comenzó a cantar una versión especial de la afamada película Men in Black (Hombres de Negro, en Latinoamérica); sin embargo, la gran sorpresa llegó cuando Will Smith apareció caracterizado con su apariencia de ‘J’, lo que volvió el espectáculo en alguno digno de recordar y sumamente emocionante.

En breve, el escenario ya estaba adornado con la cabeza de un alienígena gigante y varios bailarínes disfrazados de extraterrestres; todo esto mientras Balvin y Will armaban un dueto que se avivó con la nostalgia y el entusiasmo de todo el público presente. Según informes de algunos medios como Agencias de México, la atmósfera se llenó de una energía electrizante y mucha gente comenzó a filmar el evento para recordarlo para posteridad.

Will Smith triunfa en Cochella con J Balvin

Créditos: Agencia de México

Como era de esperarse, Will Smith causó gran revuelo y generó un fuerte debate en sus redes sociales, puesto si bien, nadie puedes discutir que el actor posee un gran talento, lo cierto es que, en los últimos años, el famoso ha estado en el foco de la controversia, sobretodo después de que golpeó a Chris Rock en plena ceremonia de los Oscar en el año 2022, lo que lo llevó a ser expulsado de La Academia y a contar con una prohibición que le impide presentarse a cualquier evento de la prestigiosa organización.

Asimismo, en los últimos años se han filtrado diversos datos de la vida íntima de Will Smith, como sus problemas maritales, mismos que han provocado que la gente critique duramente al famoso y sus decisiones en cuestiones románticas, por ello mismo hubo gente que consideró que no fue buena idea que Will se presentara al evento, mientras que otros vieron esto como una redención para el famoso actor de Hollywood.

