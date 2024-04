Actriz de Televisa brutalmente golpeada rompe el silencio: Es amenazada y agresor está libre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz de Televisa de nombre Yael Duval, reconocida por su participación en la serie cómica, Vecinos, de nueva cuenta reaparece en redes sociales, pues por primera vez rompe el silencio con respecto a la brutal golpiza que recibió por parte de su expareja, señalando que sigue recibiendo amenazas de muerte por parte de este, afirmando que su agresor está libre y desea justicia.

Cómo se sabe, fue en el año 2018 que la famosa denunció a Anuar Nachir Monroy, quien en ese entonces era su pareja, declarando que ella tenia ocho meses de embarazo, cuando la golpeó a ella y a su madre, pero desgraciadamente autoridades no hicieron nada, por lo que siguió con amenazas y maltratos, por lo cual en el 2021 hubo otro accidente que la llevó a poner nueva denuncia, y otra vez fue ignorada.

Ante este hecho, las cosas no han mejorado, pues en los últimos tres años ha vivo una constante serie de abusos físicos, verbales y psicológicos con amenazas, golpes e intimidación, incluso declaró que ya hasta sus hijos están sufriendo la inestabilidad emocional y las agresiones de su ex: "Tenemos dos hijos en común, y la relación que lleva con ellos es aparte, por eso le otorgué el derecho a que los viera, pero en una ocasión me regresó a mi hija con quemaduras de segundo grado".

Yael Duval. Internet

Y ahora, en su entrevista con Ana María Alvarado, la joven volvió a alzar la voz, destacando que han sido seis años en los que ha interpuesto 10 demandas y se le ha vinculado a proceso en dos ocasiones, más no lo meten a la cárcel y no dan seguimiento alguno a la investigación, afirmando que peritos han recalcado que es un hombre altamente peligroso y que debe ser acusado por intento de feminicidio, además de la violencia intrafamiliar.

De igual forma recordó que la golpiza que le propinó estando embarazada causó una fisura en su hígado, lo que intoxicó a su hijo y casi hace que pierda la vida, teniendo que ser internado en cuanto nació, pero que tuvo severas afectaciones. Finalmente, ha señalado en Imagen TV que teme por su vida pues la sigue amenazando de muerte y le asegura que jamás estará tras la reja pues es muy poderoso, por lo que ahora solo quiere dejar por sentado que ella hizo todo por salvar su vida y la de sus hijos, alzando la voz.

Fuente: Tribuna del Yaqui