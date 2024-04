Adrián Di Monte niega acusaciones de acoso de Sandra Itzel e invadir su hogar; esto dice

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido y polémico actor de melodramas, Adrián Di Monte, de nueva cuenta salió a defenderse de las acusaciones de acoso de su exesposa, la también famosa actriz, Sandra Itzel, la cual además de todo aseguró que invadió su hogar y que teme por su vida porque siempre lleva un arma de fuego, lo cual el acaba de negar rotundamente con un documento legal a través de las redes sociales.

Fue la noche del pasado 15 de abril, la actriz de Televisa a través de un enlace en vivo en su cuenta de Instagram afirmó que Di Monte irrumpió en su casa engañando al personal de seguridad, destacando que: "Tengo miedo por mi seguridad, porque hay cámaras del edificio, hay cámaras que puse en lugares estratégicos por protección en el que se le ve al señor [Adrián] entrar de la manera más cínica y todo esto sucedió mientras yo estaba trabajando, que es lo a lo único a que me dedico desde a los 4 años. Es mi expareja con la que tengo una demanda en divorcio que está en proceso".

De la misma maneta, la exintegrante de Inseparables dejó en claro que hace responsable a su ex de cualquier cosa que le pase, destacando que la acosa y que siempre carga consigo un arma de fuego: "Han pasado muchos sucesos por los que yo me he sentido acosada, y que no he dicho para no hacer esto más grande, y llevar un divorcio en paz como siempre lo quise desde un inicio. Tengo miedo porque esta persona siempre trae consigo un arma de fuego, siempre la carga y estaba en mi departamento el día de hoy".

Ante este situación, a través de la red social de Adrián, se compartió un documento legal firmado por el abogado Héctor Rivera, en el que se niega rotundamente lo señalado por la exintegrante de Inseparables, asegurando que la presencia en el domicilio de esta fue para entregar una notificación de demanda de divorcio, aclarando que Sandra se niega a llevarlo acabo al menos que se diga que la causa es violencia intrafamiliar, lo que ellos niegan y se someterán a proceso legales para liberar a su cliente de estos señalamientos y llevar una separación administrativa como ya se le ha ofrecido anteriormente.

El abogado antes mencionado en el documento explica que fue una funcionaría del juzgado la que se presentó junto al exparticipante de Reto 4 Elementos en el mencionado domicilio para presentar la notificación de demanda y que no engañaron a nadie para pasar hasta la vivienda, sino que los guardias al conocerlo lo dejaron pasar y ellos en ningún momento ingresaron a su hogar, sino que la carta la entregaron a una mujer de nombre Reyna Olvera, madre de la actriz.

Ante este hecho expresaron que: "Es totalmente falso y difamatorio que el señor Adrián Di Monte hubiera irrumpido en propiedad privada de la señora Sandra Itzel Estrada Olvera". De igual forma concluyeron con que reprueban la violencia en contra de la mujer y están de acuerdo que es un crimen que debe de ser detenido, pero que tampoco aceptarán el uso de este movimiento falsamente para conseguir algo y dañar la reputación de nadie, asegurando que todo procedimiento fue bajo las normas legales

Documento de Adrián. Instagram @adriandimonte

Fuente: Tribuna del Yaqui