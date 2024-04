Amigo de Patricio Cabezut lo traiciona al decir que abandonó un hijo; amenazaría a la madre

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso y reconocido actor de melodramas, Patricio Cabezut, se encuentra en el centro del escándalo, debido a que un supuesto amigo de la exestrella de Televisa acaba de traicionarlo y exponerlo en entrevista con TV Notas, pues afirmó que este abandonó a su primer hijo y jamás ha querido reconocerlo, además de que aseguró que los padres del histrión habrían amenazado a la madre del que ahora es un hombre de 30 años de edad.

Cómo se sabe, desde hace varias semanas que Cabezut se encuentra dando de que hablar por el hecho de que a su demanda por violencia intrafamiliar, que interpuso su ex, la actriz Aurea Zapata, a la que se le agregó una por abuso sexual hacia sus propias hijas, que aún son menores de edad. Y ahora a todo este escándalo se le siguen sumando más problemas, como el hecho de que hace 30 años habría ejercido violencia anteriormente a través de sus familiares y habría abandonado a su primogénito.

Según un hombre que dice haber formado parte de la banda DTNT, que tenían en Tampico Patricio, narró la historia de como se dieron las cosas: "En una fiesta conoció a una mujer guapa. Hubo mucha química y todo se dio muy rápido. Él tendría más o menos veinte años. Un día me llamó muy sacado de onda. Me pidió verlo. Tenía miedo, porque la chica resultó embarazada. Él no sabía qué hacer. Tenía temor de que sus padres se enteraran. Habría un fuerte conflicto familiar".

Patricio Cabezut. Internet

Tras esto aseguró que la chica lo buscó y se ofreció a hacerse prueba de ADN para que no quedara duda que era suyo y se hiciera responsable, pero prefirió huir pues el padre de Patricio La habría asustado: "La noticia corrió como reguero de pólvora. 'Pueblo chico, infierno grande'. A él siempre le ha importado el 'qué dirán'. Su padre tenía mucho dinero, contactos y poder. La novia desapareció, no quiso meterse en problemas con ellos. Prefirió tener a su hijo sola. El papá de él murió hace como diez años de enfisema pulmonar".

De igual forma la fuente declaró que sí hubo una pequeña cercanía, pero que al final este lo desechó y negó su existencia: "Patricio se enteró enteró del nacimiento del niño, pero no fue ni a conocerlo. Mucho menos a reconocerlo. Patricio la buscaba solo cuando andaba con unas copas encima, por curiosidad y remordimiento. Cuando conducía el programa Hoy, su hijo Luis Enrique Saldaña lo buscó. No sé si por teléfono o físicamente, pero le respondió: 'No eres mi hijo. No te conozco'. El chico tendrá como treinta años. Patricio me dijo que si lo veía, él y la señora le sacarían dinero y sería un escándalo".

Finalmente, la fuente declaró que sí ha salido a hablar de esto es para exponer que Patricio no es un santo y deben ver este lado de él: "Decido contarlo, ya que es contradictorio que ante las autoridades y el público llore. Dice querer ver a sus hijas y acá dejó abandonado a su primogénito. Los hijos no lo merecen. Me mantengo en el anonimato. No quiero represalias.Ojalá enmiende su vida y acepte a su hijo".

Patricio Cabezut. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui