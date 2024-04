Lucía Méndez niega cirugías tras críticas por acabar "desfigurada": "Tengo un dermatólogo"

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La reconocida cantante mexicana Lucía Méndez dio una íntima entrevista al programa ¡Siéntese quien pueda! de Univisión, donde habló como nunca antes de las críticas más duras que ha recibido y confesó que las burlas por su apariencia física la han hecho llorar. En ese sentido, la estrella aseguró que tiene años sin someterse a una cirugía estética y respondió a quienes la critican por "desfigurada".

La protagonista de grandes melodramas de Televisa se sinceró con el periodista Luis Magaña para afrontar los comentarios negativos que ha recibido por el aspecto de su rostro, además de que compartió detalles de su vida amorosa y confesó que no desea que sus nietas se dediquen al medio artístico. Méndez ha sido objeto de crueles comentarios en los últimos años, pues sus fans afirman que se le pasó la mano con los arreglitos en el rostro y que está irreconocible.

La actriz calificó a los señalamientos de su cara como uno de los momentos más difíciles o que la han hecho llorar a lo largo de su carrera: "Hay rumores fuertes, se comenta, se dice '¡ay!, pobrecita, está horrible, desfigurada, ¿qué le habrá pasado a Lucía Méndez que está así?'", comentó Méndez. Y ante la pregunta directa sobre su relación con los procedimientos estéticos, la intérprete de 69 años confesó que ella tiene años sin recurrir al bisturí.

Hace mucho tiempo que yo no me hago una cirugía plástica, yo creo que tengo un excelente dermatólogo, y no, voy a aparatología que es maravillosa".

Lucía Méndez niega haberse desfigurado con cirugías

Por otra parte, la protagonista de telenovelas aclaró que por el momento se encuentra soltera, aunque no descarta volver a enamorarse y compartir su vida con una pareja. "Hace como siete meses terminé con un venezolano y en este momento ya no he tenido ningún compromiso porque aparte he estado muy ocupada, y de pronto le pido a Dios que él me lo mande porque yo ya metí la pata hasta la rodilla", aclaró.

Finalmente, la estrella mexicana se dijo orgullosa de tener a sus dos nietas Victoria e Isabella, descendientes de su único hijo Pedro Antonio, aunque destacó que no le agrada para nada la idea de que puedan convertirse en artistas. "Que miedo, si, la verdad que medio, no me gustaría", dijo tajante Lucía Méndez sin brindar más detalles de su negativa.

Fuente: Tribuna