Ninel Conde y más famosos, contra Telemundo tras eliminar a Ariadna Gutiérrez en 'LCDLF'

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa actriz de melodramas y reconocida cantante, Ninel Conde, está dando de que hablar, debido a que recientemente empleó sus redes sociales, junto a otros famosos, para mostrarse en contra de Telemundo después de haberse conocido que la doceava eliminada de La Casa de los Famosos, afirmando que la exreina de belleza, Ariadna Gutiérrez, no merecía salir.

Como se sabe, la noche del pasado lunes 15 de abril se presentó a la doceava eliminada del mencionado reality show anteriormente mencionado, la cual sorpresivamente resultó ser la ex Miss Universo, motivo por el cual en X, anteriormente conocido como Twitter, han afirmado que todo se trata de una estafa por parte de la producción y decidieron sacarla por haber expuesto la violencia al interior.

Es por ese motivo que la denominada 'Bombón Asesino', a través de su cuenta de Instagram quiso dejar en claro que no estaba de acuerdo con la situación, destacando que desde ese momento iba a dejar de ver la transmisión por esta injusticia: "No veo más este programa. Sin palabras. Lo más triste la reacción de quien decía amaba a Ariadna hace una semana al saber que salió: felicidad y celebración total. No entiendo y como mujer me agrede ver eso. Bye".

Uniéndose también la protesta estuvo Nicole Chávez, la hija del boxeador Julio César Chávez, señalando que estaban protegiendo a Lupillo Rivera, sin embargo, destacó que en su pensar, que Ariadna saliera fue lo mejor para su salud mental y reputación: "Lo mejor que le pudo pasar a Ari antes de que siguieran intentándola destruir ahí adentro. Por cierto, ridículo señor. Véanle el lado bueno, Ari ya no tiene por qué soportar a nadie de esa casa y la presencia de Romeh les va a joder mínimo una semana más".

Finalmente, la expresentadora de Telemundo, Ana María Canseco, también señaló que los números no daban, por lo cual se mostró desconcertada y declaró que desde ese momento se iba a desconectar de la transmisión de La Casa de los Famosos: "No puede ser. Yo no sé qué pensar. Pero hoy me desconecto. Gracias por jugar conmigo. Ya podría predecir el ganador y no porque actúe bien".

