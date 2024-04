Patricio Cabezut: Filtran audio de Aurea Zapata al planear hundir al actor de Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que el caso de abuso sexual en contra del famoso actor y también presentador, Patricio Cabezut acaba de tornarse más complicado para la también actriz, Aurea Zapata, debido a que recientemente a través de las redes sociales se ha filtrado un audio en el que se puede escuchar a la mujer mientras que se encuentra ideando un plan para hundir al actor de Televisa tras su separación.

Como se sabe, hace casi tres años que el reconocido expresentador del programa Hoy se encuentra en medio de una pelea legal en contra de la madre de sus pequeñas, la cual lamentablemente ha empeorado hace una semana, debido a que se informó que se sumó el cargo de abuso sexual hacía las dos hijas menores de edad que el exmatrimonio proceso estando juntos, por lo cual se lanzó una orden de aprehensión en contra de Cabezut.

Aunque desde ese momento se tiene sus dudas que sean acusaciones sinceras, ahora la credibilidad se aún más abajo con el audio filtrado en el que con el guapo actor, Fernando Vargas, con quien de acuerdo a lo dicho, desde el inicio por Patricio Cabezut, Aurea sostenía una relación, antes de separarse de él, causando un gran revuelo y más dudas sobre sus acusaciones.

Primeramente, la actriz de La Rosa de Guadalupe declaró que formó un contrato junto a su abogado para recibir muchos beneficios en el divorcio, como una alta pensión: "Y de ahí quedé de ver al abogado y me va a traer así todas las propuestas que ayer justo me dijo, pues seguramente muchas te va a decir que sí que sí que no, otras que bye, y yo, pero bueno. Pero ya la principal es que ya, o sea que diga sí manutención, sí escuela, sí pasaportes, sí visas, ¿Sabes? O sea se la hice así toda, de súper descriptiva, después te doy tips jajaja".

Finalmente destacó que no soportaba estar más tiempo casada con Patricio asegurando que todo lo que hacía le resultaba muy irritante: "Pinch… amargado jajaja mal cog…, o sea me emp… ya su presencia. O sea si lo puedo ver, pero o sea nada no tenemos nada en común, o sea ya no, bueno, eso que te emp… una persona, que te emp… una situación o una acción, después de una acción hay una reacción, la reacción hasta emp… sí pero o sea, podría soportarlo".

Pero hay una cosa que quieras y otra cosa que se confunda amor, a mí ya me lo dijeron, pero tú no estás enamorada. O sea no te prendes, no te excitas, no sientes bonito, no güey. Entonces tú ya no estás ahí desde hace mucho tiempo, o sea quizás hasta lástima te da, porque pobrecito está aquí en la casa y no tiene trabajo. Se chin….por ejemplo en tu casa, se chin…con los niños, él está ahí, si güey ¿pero yo o tú? Es que no hemos pensado en nosotros. Tengo que pensar pronto, o sea, yo no quiero estar en enero aquí ", concluyó.

