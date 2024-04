Shakira anuncia gira mundial ‘Las Mujeres ya no lloran’, sin México: Fechas y precios

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Shakira sorprendió a todos sus fanáticos al confirmar el inicio de su gira mundial ‘Las Mujeres ya no lloran’ y presentó la primera etapa de su recorrido mundial, la cual tendrá lugar en Norteamérica; sin embargo, se le olvidó que México forma parte de la región y no incluyó a nuestro país, por lo que muchos de sus más fieles seguidores no dudaron en mostrar su tristeza; sin embargo, se espera que en la segunda etapa, la colombiana recorra Latinoamérica.

Shakira tiene con esta gira el final de la serie de canciones dedicadas a Gerard Piqué, su expareja y padre de sus hijos, además de que promociona su nuevo álbum, que lleva el mismo nombre que la gira. La colombiana ya había dado señales del anuncio durante su presentación con Bizarrap en el Festival Coachella, pero fue hasta este 16 de abril que informó sobre las primeras fechas.

La intérprete de ‘La Bicicleta’ decepcionó a muchos, ya sorprendió al mundo al iniciar su gira en Estados Unidos, muy lejos de tierras colombianas y su ciudad natal Barranquilla. Esta primera ronda de presentaciones en vivo marca una nueva era en su carrera y se espera que Latinoamérica se incluya posteriormente. De igual manera, México también quedó fuera de esta primera lista. Es probable que la visita de Shakira al país sea hasta el 2025.

Shakira anuncia su gira mundial, sin México

"Estoy feliz de anunciar las primeras fechas de mi gira mundial LAS MUJERES YA NO LLORAN, una celebración para mi manada!”, escribió Shakira en Instagram.

“La primera parte de la gira será por Norteamérica, la única oportunidad para ver el espectáculo de una manera más íntima! Las fechas internacionales se anunciarán pronto, así que estén atentos!", así anunció Shakira las primeras fechas de su gira mundial y acompañó el post con el hashtag #LMYNLWorldTour, el cual rápidamente se ha convertido en tendencia en las diferentes redes sociales.

Así será la gira mundial de Shakira: Inicia en Estados Unidos y Canadá

Sábado 2 de noviembre: Palm Desert, CA. Acrisure Arena

Jueves 7 de noviembre: Phoenix, AZ, Footprint Center

Sábado 9 de noviembre: Los Ángeles, CA, Kia Forum

Sábado 16 de noviembre: San Antonio, TX, Frost Bank Center

Domingo 17 de noviembre: Dallas, TX, American Airlines Center

Miércoles 20 de noviembre: Miami, FL, Kaseya Center

Sábado 23 de noviembre: Charlotte, NC, Spectrum Center

Lunes 25 de noviembre: Washington, DC, Capital One Arena

Sábado 30 de noviembre: Toronto, ON, Scotiabank Arena

Jueves 5 de diciembre: Brooklyn, NY, Barclays Center

Domingo 8 de diciembre: Boston, MA, TD Garden

Martes 10 de diciembre: Montreal, QC, Bell Centre

Sábado 14 de diciembre: Chicago, IL, United Center

Domingo 15 de diciembre: Detroit, MI, Little Caesars Arena

