Shock en Televisa: Filtran nombres de confirmados para 'LCDLF'; exintegrante de 'VLA' destaca

Ciudad de México.- De nueva cuenta los millones de seguidores de Televisa han quedado en completo shock, debido a que recientemente se han filtrado nombres de los confirmados para formar parte de la segunda temporada de La Casa de los Famosos México, en la cual aparece y destaca el nombre de uno de los exparticipantes más reconocidos y queridos de Venga la Alegría, ¿acaso es 'El Capi' Pérez?

Como se sabe, hace poco revelaron que será el próximo domingo 21 de julio cuando se estrene la nueva temporada del famoso reality show, que ahora se vive en Telemundo, en el que una vez más tendrán a Rosa María Noguerón como productora y conducido por Galilea Montijo y Diego de Erice. Supuesto elemento del staff dijo a TV Notas que ya están negociando con varias celebridades y dio nombres: "En el casting buscan abarcar todas las edades para llegar a todo público. Quieren tener todo pactado para finales de mayo".

Primeramente habló sobre Ninel Conde, destacando que ya casi es un hecho aunque no hay contrato firmado: "Ella ya dio el sí. Solo esperemos que no surja ningún contratiempo. Ella estuvo en Big Brother VIP 3, pero ahí no lució ya que entró con su entonces novio, José Manuel Figueroa, y se la pasaban en pleitos de pareja. La idea es que ahora 'El Bombón Asesino' luzca en todo su esplendor".

Ninel Conde. Internet

De igual forma se habló de Arath de la Torre, presentador de Hoy: "Aunque no está del todo convencido. Es una excelente oportunidad para limpiar su imagen de los escándalos que lo han afectado. El es muy divertido. Estuvo en Big Brother VIP 2 y quedó en tercer lugar. Fue de los favoritos de la gente". De igual forma se dice que Lorena Herrera está siendo persuadida: "Ella sería la sensación, está muy vigente debido a Siempre Reinas. El público la adora. Lo único malo es que aquí el encierro dura más y dice que no cree aguantar. Además de que se odia con Ninel Conde. Si logran convencerla, esa casa echaría chispas".

Ante este hecho, destacó que el único seguro es Agustín Fernández, el cual formó parte de Venga la Alegría hace un par de años: "En Las estrellas bailan en Hoy arrasaba en las votaciones. Podría ser de los favoritos y hasta ganar". Finalmente, declararon que Daniela Parra también está en negociaciones pues: "Se encuentran haciendo estudios con la gente y una de las personalidades que apoyan totalmente es Daniela. La quieren mucho. Empatizan con ella por el tema de su papá. Es una chica que inspira mucha nobleza. Si logra entrar, también sería una de las candidatas a ganar"

Finalmente declaró que para lograr otro efecto Wendy Guevara y no dejar fuera a la Comunidad LGBTQ+, señaló que están hablando con 'Las Perdidas', Paola Suárez y Kimberly, "que, como ustedes publicaron, desea entrar con su marido. La idea es que solo esté una de ellas, no las dos", además de Kunno o Ricardo Peralta. Estos son otros nombres que están en posibles negociaciones, pero no es seguro: Romina Marcos, Michelle Vieth, Eleazar Gómez, Mauricio Mancera y Adrián di Monte.

Agustín, Daniela, Kimberly y su esposo entrarían. TV Notas

Fuente: Tribuna del Yaqui