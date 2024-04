Tragedia en TV Azteca: Toñita es hospitalizada de urgencia tras sufrir terrible accidente

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en TV Azteca se ha compartido una muy trágica noticia, debido a que recientemente la famosa y querida cantante de banda, Toñita, acaba de emplear sus redes sociales para revelar que desgraciadamente tuvo que ser hospitalizada de urgencia, debido a un intenso dolor que comenzó a consumirla de tal manera que no podía ni mantenerse de pues tras sufrir terrible accidente.

Como se sabe, la reconocida cantante anteriormente mencionada fue una de las celebridades en formar parte de la nueva temporada de Survivor México, de la cual salió a causa de la lesión en su pierna al sufrir un desafortunado accidente en una de las pruebas. Por dicha lesión Toñita tuvo que ser sometida a una serie de terapias físicas y por un par de semanas usó silla de ruedas para mantener inmóvil la pierna como recomendación médica.

Pero ahora, tras un par de semanas encaminada a una notoria mejoría con el tratamiento, la exparticipante de La Academia declaró que desgraciadamente dio un retroceso, pues inesperadamente después de su sesión de terapia física sintió un dolor atroz que hasta la mareó: "Todo iba bien, vine a mi terapia 10:30 am y mi dolor se potencializo desde las las 12 del día, hombro, brazo un dolor que en la vida me había mareado de tan fuerte".

Ante este hecho, a través de su cuenta de Instagram dio una breve explicación de que lo que sucedió después de sentir aquel dolor, destacando que por fortuna han logrado mermarlo un poco: "Mi terapeuta Karla me envió a hospital español, mi doc estaba en cirugía y me revisaron y a urgencias, maneje casi desmayándome. Mi pashito @paolorubboli vino corriendo y me trajo al hospital, ya me hicieron análisis ya el dolor de un 10 bajo a un 8".

Finalmente, declaró que se encuentra encamada y esperando a que se le realicen otra serie de pruebas para ver si es que hay una lesión cervical y si es que deberá de ser sometida a una cirugía, dejando en claro que por el momento está estable y tranquila: "Ya solo esperar si hay operación o no para descartar que no haya daño en columna vertebral, esperando que todo marche bien. Estoy estable, pero con dolor en brazo y hombro aparte de mi pierna".

