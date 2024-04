"William Levy tenía encarcelada a Elizabeth Gutiérrez": Exconductor de 'VLA' narra violencia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El reconocido exconductor de Venga la Alegría y actor de origen cubano, William Valdés, recientemente impactó a miles de internautas, pues en una reciente entrevista acaba de afirmar que el guapo galán de melodramas, William Levy, a lo largo de su relación con la también actriz y guapa modelo, Elizabeth Gutiérrez, la ha mantenido encarcelada, destacando que él fue testigo y narra violencia emocional y psicológica.

Como se sabe, hace un par de semanas que se hizo oficial la separación definitiva entre Gutiérrez y Levy, después de que Samadhi Zendejas compartió un video al lado del actor y se tomara como la confirmación de su infidelidad. Ante este hecho han salido a la luz turbios secretos, como el hecho de que han sido registrados al menos cuatro incidentes de violencia domestica, mientras que William afirma que tiene una versión que dejaría muy mal parada a su ex y por eso no habla.

Pero, mientras que Levy dejaría entrever que Elizabeth sería la mala, Valdés en una entrevista con Shanik Berman, presentadora del programa Hoy, dejó en claro que él fue testigo como William fue un machista que alejó a la histrionista de la vida pública, recordando que cuando grababan El Rostro de la Venganza, él la fue a sacar porque su personaje era muy sensual y se acostaba con todos: "Cuando William se enteró de eso, entró a Telemundo, cuando estaba en Televisa, y le dijo a los productores 'tienen 15 días para sacármela de la novela', Si Elizabeth no ha trabajado durante todo este tiempo es porque él no quería que ella trabajara".

Pero eso no fue todo, pues según el expresentador de TV Azteca, el reconocido galán de melodramas como Sortilegio, el tiempo que la madre de sus dos hijos estuvo en el proyecto, este no la dejó ni a sol ni a sombra, ejerciendo un papel muy machista en la que la sometía a su voluntad: "Los 15 días que duró en la novela él estaba ahí, en el foro, en las locaciones, en todos lados y no podía ya Elizabeth darse besos con nadie, acostarse con nadie y yo lo sé porque Elizabeth en la novela era mi hermana".

Finalmente, quien fuera presentador de Despierta América, destacó que en su opinión personal, William a lo largo de los años fue el responsable de que Gutiérrez no volviera a ser vista en alguna producción melodramática o como presentadora, expresando que era una prisionera del actor, o al menos así lo ve él: "Entonces Elizabeth desaparece, y desaparece porque este hombre pues no quiere que trabaje, no quiere que... O sea yo creo que la encarceló".

Fuente: Tribuna del Yaqui