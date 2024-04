Carol Baum se arrepiente de comentarios negativos hacia Sydney Sweeney

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Carol Baum, productora de cine de Hollywood, ha expresado su arrepentimiento por los comentarios despectivos que hizo públicamente sobre la estrella de Euphoria, Sydney Sweeney.

En una entrevista con el medio TMZ el miércoles, Baum admitió su remordimiento por haber calumniado a Sweeney al decir que "no es bonita" y "no puede actuar". Afirmó que lamentaba haberse expresado de esa manera en público, ya que no es su estilo despreciar a un actor de esa manera.

Este mea culpa llega una semana después de que Baum hiciera comentarios negativos sobre Sweeney durante un panel de discusión en Pleasantville, Nueva York, después de una proyección de su película de 1988 Dead Ringers. Baum había cuestionado la popularidad de Sweeney y había hecho juicios negativos sobre su apariencia y habilidades como actriz.

El representante de la famosa respondió a los comentarios de Baum en un comunicado al New York Post, calificando sus palabras como vergonzosas y lamentando que una mujer con la experiencia y posición de Baum optara por atacar a otra mujer de esa manera.

Los fans de Sweeney también salieron en su defensa en las redes sociales, destacando sus logros como actriz y productora, incluyendo sus nominaciones al Emmy y el éxito de su película Anyone But You, que ella protagonizó y produjo junto a su prometido Jonathan Davino.

La joven actriz, conocida por su papel en Euphoria, ha ganado reconocimiento en la industria del entretenimiento por su talento y dedicación, y los comentarios de Baum han generado críticas por parte de aquellos que consideran que sus palabras fueron inapropiadas y sexistas.

Este incidente subraya la importancia del respeto y la consideración en la industria del entretenimiento, así como la necesidad de erradicar la misoginia y el juicio basado en la apariencia física.

Fuente: Tribuna