Entre lágrimas, Ana Bárbara hace fuerte confesión tras ser demandada por Francisco Ugalde

Ciudad de México.- La famosa y muy querida cantante del regional mexicano, Ana Bárbara, en una reciente entrevista no pudo evitar romper en llanto al momento de hablar con respecto a la demanda por derechos de autor que interpuso su propio hermano, Francisco Ugalde, en su contra, de la cual acaba de hacer una fuerte confesión con respecto a lo que piensa de esta tan lamentable situación.

Fue durante una entrevista de la famosa cantante al hablar de La Reina Grupera Tour, donde celebrará 30 años de carrera, cuando no pudo contener las lágrimas al hablar de la demanda que Ugalde interpuso por derechos a una canción que hicieron ella, él y otro de sus hermanos para honrar la memoria de otro de sus hermanos: "¿No es fácil verdad?... Ay, perdón, pero es lo que me toca vivir, y lo llevo con mucho… con fuerza, no te puedo decir con orgullo porque no se siente orgullo... Mira, lo que está en mis manos controlar, lo hago, lo que no, ¿qué puedo hacer?".

Ante este hecho, tratando de resistir las lágrimas que emanaban de sus ojos, destacó que pese a todo, ella seguirá protegiendo a sus "elegidos" siempre: "Cada cabeza es un mundo, hablabas de los dos, de los elegidos, ahí mismo te digo que cada cabeza es un mundo, eran un grupo de dos hermanos que yo realmente, ¿qué te dije?… protegí… pues como una hermana, una madre, protectora y lo seguiré haciendo".

De la misma forma, la intérprete de temas como Fruta Prohibida, señaló que se siente decepcionada, pues esperaba recibir el mismo apoyo que ella siempre buscó dar: "Cuando tú das todo incondicionalmente, más que esperar, deseas que sea igual, y hay situaciones emocionales que no están en mis manos controlar de otras personas, aunque las hayas amado profundamente, lo que sí te puedo decir es que el otro elegido esta bajando de peso y va muy bien y estoy muy orgullosa de él".

Finalmente, cuando se quiso tocar el tema de su prometido, Ángel Muñoz, y sus presuntos maltratos a sus hijos, esta declaró que prefería no tocar el tema: "No tengo ni tiempo para comerme mis huevos en las mañanas, ahorita no mi amor, ahorita estamos como en esta etapa padre, sobrellevando las cosas, las adversidades, los momentos, la boda ya cuando amarre bien así el tiempo, un descansito, me encanta que se preocupen por mí boda, si me voy a casar un día de estos, se los juro".

