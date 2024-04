Escándalo: Por hacer ruido durante función, golpean a 'cantante' en cine de CDMX (VIDEO)

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Una joven cantante de Sinaloa, quien se identificó como Yuselen, denunció mediante la red social de TikTok que fue agredida física y verbalmente en una conocida cadena de cines que se ubica al Sur de la Ciudad de México (CDMX). La mujer señaló que fueron personas no identificadas quienes la golpearon por hacer ruido y no callarse durante la función. ¡Escándalo!

Esta nueva historia sobre violencia en Cinemex ha causado controversia en redes sociales, pues usuarios aseguran que la mujer debió haber guardado silencio durante la función, ya que eso es clave en el cine, o bien, haberse retirado de la sala si no quería ver la película. Otros tantos acusan que la agresión física y los golpes no son la forma de solucionar los conflictos, mientras que unos más señalan al cine por no tener medidas de seguridad y protección ante estas situaciones.

Golpean a presunta cantante en cine de CDMX. Foto: Internet

Acabo de salir de Cinemex, me acaban de golpear, estoy temblando, me golpearon en la cara, estoy temblando, había gente súper violenta, y nos comenzaron a golpear", dijo la afectada en su testimonio divulgado en TikTok.

De acuerdo con la denuncia de la mujer, la cual se viralizó el pasado martes 16 de abril del 2024, la golpiza ocurrió en una sala del Cinemex Universidad, en la alcaldía Benito Juárez, al Sur de la Ciudad de México. La víctima, una joven sinaloense quien presuntamente es cantante, declaró que ella fue al cine con sus amigos, y si bien no tenía ganas de entrar a la función, sus acompañantes la convencieron.

La supuesta cantante mencionó que, durante los cortos previos al inicio de la película, estaba haciendo ruidos y chistes con sus amigos y su novio, todos de manera de juego. Sin embargo, otra asistente en la sala se molestó y les pidió que guardaran silencio. Comentó que, ante esto, personal de Cinemex se hizo presente para resolver la situación.

Sin embargo, estas acciones no fueron suficientes, pues la mujer desconocida se enojó más (al creer que Yuselen la estaba insultado) y comenzó a golpearla en la cara; además de que la jaló del cabello y la arrastró por varias butacas. Fue el novio de la joven cantante quien separó a las féminas; luego de estos, ambos salieron de la sala y grabaron el video.

Se desconoce si la víctima presentó una denuncia ante el Ministerio Público de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX), y cuál es la postura de la

