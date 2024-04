Incógnitas sobre el futuro de ‘Euphoria’: Zendaya y HBO en la encrucijada

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - La aclamada actriz Zendaya, reconocida por su papel estelar como Rue Bennett en la exitosa serie de HBO Euphoria, ha arrojado sombras de incertidumbre sobre el destino de una tercera temporada. En una entrevista reciente, la estrella, quien también funge como productora ejecutiva del proyecto, reveló su desconcierto respecto a cuándo podría comenzar la producción de la nueva entrega, si esta llegara a materializarse.

A pesar de su rol de liderazgo en el proyecto, Zendaya admitió abiertamente su falta de certeza sobre su regreso como Rue. "No estoy segura", declaró sin rodeos durante interacciones con medios de comunicación. Aunque destacó su disposición a volver si fuera adecuado para la evolución de los personajes, subrayó que la decisión final no está bajo su control. "Está más allá de mí", aclaró, dejando claro que su participación en la continuación de la historia no depende exclusivamente de su voluntad.

La serie ha sido un fenómeno indiscutible para HBO, cautivando a la audiencia con su narrativa cruda y sus personajes complejos. Sin embargo, el anuncio de un retraso en la producción de la tercera temporada ha generado inquietud entre los fanáticos, especialmente después de que se permitiera al elenco explorar otras oportunidades, sugiriendo que no están contractualmente obligados a regresar al programa.

Informes han insinuado que parte del estancamiento podría atribuirse a discrepancias creativas sobre la dirección de la trama y los personajes. Mientras el creador de la serie, Sam Levinson, habría propuesto un salto temporal de cinco años en el cual Rue se transformaría en detective privado, Zendaya habría sugerido que Rue, ahora sobria, asumiera el rol de madre sustituta. Estas ideas, si bien reflejan la colaboración característica de la serie, plantean interrogantes sobre cómo se resolverán estas diferencias para avanzar con la producción, especialmente tras la inesperada muerte de Angus Cloud, un factor adicional que ha hecho que todo el equipo cuestione su regreso.

A pesar de la incertidumbre, los seguidores de Euphoria mantienen la esperanza. El compromiso de HBO y Sam Levinson de crear una tercera temporada "excepcional" sigue firme, y se ha confirmado que Levinson está trabajando en nuevos guiones. Los fanáticos aguardan ansiosos noticias que confirmen la continuación de la serie y el regreso de sus personajes favoritos.

Fuente: Tribuna