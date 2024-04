¿Indirectas? William Levy comparte mensajes polémicos en sus redes sociales

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - El reconocido actor William Levy ha compartido en sus redes sociales algunas reflexiones profundas en medio de la separación de su esposa Elizabeth Gutiérrez, lo que ha generado especulaciones y comentarios por parte de sus seguidores.

William Levy y Elizabeth Gutiérrez

Recientemente, Levy retomó un video en sus redes sociales donde reflexionó sobre las diferencias entre los conceptos de revancha y venganza, un mensaje que no pasó desapercibido dadas las circunstancias sensibles que está atravesando a nivel personal. A través de sus historias de Instagram, el actor compartió un breve video con una voz en off y algunas imágenes, destacando la importancia de no caer en la venganza y preservar la integridad personal. "La mejor revancha es no ser como quien te hirió", se escucha en el inicio del clip, seguido de reflexiones sobre el control emocional y la virtud.

El video concluye con una reflexión filosófica sobre comprender la naturaleza del ofensor y optar por un camino que preserve la integridad y la virtud personal. A pesar de no agregar ningún mensaje adicional al video, las palabras compartidas por Levy sugieren una búsqueda de paz y serenidad en medio de la situación que está viviendo.

Esta reflexión en las redes se produce después de que su exesposa compartiera en exclusiva para la revista HOLA! sobre que su relación de pareja con el cubano había llegado a su fin. Ante esto, el actor también se pronunció en sus redes sociales asegurando que, a pesar de tener su versión de la historia, siempre priorizará la salud mental de sus hijos y continuará dedicado a ellos y a su carrera.

El mensaje de Levy ha generado especulaciones y comentarios por parte de sus seguidores, quienes se mantienen expectantes ante cualquier novedad sobre la vida personal del actor en estos últimos días.

Fuente: Tribuna