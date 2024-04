¿Infidelidad con Samadhi Zendejas? Por este motivo se separaron William Levy y Elizabeth

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Luego de una semana entera de dimes y diretes, en horas recientes se filtró cuál fue la verdadera razón por la que William Levy y Elizabeth Gutiérrez decidieron separarse definitivamente, a pesar de que parecían haber logrado gran estabilidad en su matrimonio pues a finales de 2023 aparecieron felices disfrutando de su familia. Como se sabe, se ha especulado mucho de una nueva infidelidad del actor con la mexicana Samadhi Zendejas.

Hay que recordar que días atrás la también artista estadounidense fue quien confirmó su separación definitiva del galán cubano en medio de rumores de que nuevamente la había engañado con su compañera de Telemundo. Sin embargo, ahora han salido a la luz turbulentos detalles que mostrarían que la relación entre la expareja estaba lejos de ser armónica; asimismo, se señaló que Samadhi no es la principal razón de este rompimiento.

Elizabeth Gutiérrez y William Levy con sus hijos

Durante el programa El gordo y la flaca, la periodista colombiana Tanya Charry ventiló que las cosas entre William y Elizabeth estaban tan mal, que incluso recurrieron a distintos métodos para arreglar sus diferencias, sin embargo, todos los intentos fracasaron. "Una amiga les llevó un pastor para que los guiara, pero después de dos sesiones ya no funcionó. Fueron a terapia, pero William se molestó", empezó explicando.

Al parecer al exprotagonista de Televisa no le agradó que su esposa se adelantara con el terapeuta para dar su versión del matrimonio: "Eli fue primero donde la terapista a contar su lado de la historia y no esperó a estar los dos juntos. Una amiga les llevó un pastor para que los guiara, pero después de dos sesiones ya no funcionó", contó la comunicadora. Pero la situación no terminó ahí, pues según Charry, en este momento la pareja ya ni siquiera se hablaba.

Incluso, la periodista destapó que llegaron al punto de contratar a detectives para investigarse mutuamente. No obstante, fue otro el motivo por el que William y Elizabeth ya no pudieron estar juntos. Al parecer, un problema de dinero provocó la ruptura entre Levy y la madre de sus dos hijos: "Hubo entre ellos un problema de un dinero bastante crítico que fue una de las razones más fuertes para su última separación”, concluyó Tanya.

Fuente: Tribuna