Llanto en Televisa: Tras infarto, actor de melodrama fue encamado por terrible enfermedad

Ciudad de México.- De nueva cuenta en Televisa se han dado malas noticias, pues tras haber sufrido un infarto, el reconocido actor de melodramas, Alexis Ayala, se encuentra dando de que hablar, debido a que en una reciente entrevista acaba de hablar con respecto a tuvo que encamarse varios días debido a por desgracia contrajo lo que para él es una terrible enfermedad que siempre lo deja como moribundo.

Como se sabe, Ayala es un hombre que actualmente cuida su salud con pinzas, come sanamente, hace ejercicio a diario y siempre se hace estudios regulares, pues en el año del 2018 sufrió un infarto que casi le cuesta la vida. Pero, pese a todos esos cuidados, el actor sigue sin ser invulnerable a enfermedades como la gripa, siendo esta la razón de que tuviera que permanecer todo el fin de semana encamado en su hogar.

Fue el propio actor de melodramas como Tres Mujeres el que informó que aunque es una gripe, lamentablemente para él siempre suele ser terrible y lo deja tumbado, sin poder hacer nada, incluso hospitalizado, para tratar de sanar: "Estoy todo rojo que estuve en cama y estuve enfermo, yo. bendito Dios, casi no me enfermo porque, cuando me enfermó, termino en el hospital casi muriéndome, me pegó bien duro, me dio durísimo".

Alexis Ayala. Internet

De la misma manera, el esposo de la actriz Cinthia Aparicio narró que todo comenzó el pasado jueves 11 de abril, pero que antes de irse a encamar se presentó en sus respectivos trabajos, como Juana La Loca y Los Hombres son de Marte y las Mujeres... ni Madre: "El sábado grabé y luego de grabar tuve también teatro, ya sintiéndome muy muy mal, porque empecé a sentir mal desde el jueves".

Finalmente, habló sobre lo ocurrido y destacó que por fortuna actualmente ya se encuentra mejor y espera que falte mucho tiempo para que vuelva a enfermarse y no tener que estar encamado por más tiempo: "De sábado en la noche, de que termine el teatro, a ahorita en la mañana, no salí de mi cama, terminé mi tratamiento, dormí lo más que pude y eso es lo único que recupera... una de esas gripas, ahí pero ya bien, ya salimos".

Fuente: Tribuna del Yaqui