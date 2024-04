"Me extrañas": Nicki Nicole mandaría mensaje a Peso Pluma tras verse con mujer en Coachella

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida cantante de origen argentino, Nicki Nicole, de nueva cuenta está dando de que hablar, debido a que supuestamente habría empleado sus redes sociales para mandarle un mensaje a su expareja, el polémico y reconocido cantante de corridos tumbados mexicano, Peso Pluma, afirmando que por más que lo niegue este la extraña mucho, después de que fuera visto con mujer en Coachella.

Como se sabe, después de que se realizara el Festival de Coachella, el denominado 'Doble P' acaparó titulares por haber sido captado llegar al evento de la mano de una misteriosa mujer, que se dice es su nueva conquista. En el video difundido por Despierta América se puede ver que el cantante de temas como La Bebé, camina al lado de la mujer, que se dice es una famosa modelo, rodeados de sus elementos de seguridad, y como huye de la prensa cuando tratan de detenerlos y enfocar mejor a la chica.

Ante este hecho, el nombre de la intérprete de temas como Mamichula y Veneno salió a relucir en cada titular cuestionando si es que ya la habría logrado superar, pues el público no olvida la infidelidad del cantante mexicano a la española, pregunta que la joven respondió por si sola a través de su cuenta de Instagram con varios mensajes que han dejado muy en claro que ella está más que tranquila, pero que para su ex no sería así.

Aunque en el mensaje de Nicki no se mencionada a Hassan Emilio Kabande Laija, nombre de pila del cantante de corridos tumbados, para todos queda en claro que van para él, pues en estos se pueden leer comentarios como: "Se que estás con otra pero pensando en mi y le das los besos que algún día te di", mientras ella aparece con un vestido dorado, tras lo que compartió otra indirecta portando un vestido rojo: "A quien vas a engañar a quien le vas a mentir diciendo que no me extrañas"

Pero estos no terminan ahí, pues apenas hace un par de horas que volvió a emplear su red social para compartir una foto en la que posa con ropa casual con una rosa roja de adorno en el que afirma que ella era lo mejor que tenía: "Pero es que yo sacaba lo mejor de ti y te diste cuenta el día que me fui". Sus fans por supuesto que no han dudo en apoyarla con mensajes como: "Y que vivan las mujeres", "Devoraste y almorzaste" y "Verdades verdaderas… corazones todavía conectando… el futuro llegando".

Nicki mandaría una indirecta a Peso Pluma. Instagram @nicki.nicole

Fuente: Tribuna del Yaqui