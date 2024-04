Shock en TV Azteca: Tras infidelidad, Adianez Hernández se casaría con su amante en secreto

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta en TV Azteca y el mundo del espectáculo todos han quedado en completo shock, pues se dice que la famosa y muy polémica actriz, Adianez Hernández, después de que fuera infiel al padre de sus hijos y esposo, está a nada de llegar al altar y supuestamente casarse con su amante, el empresario Augusto Bravo, declarando que esta sería una ceremonia en secreto solo para familiares y amigos muy cercanos.

Como se sabe, poco antes de que concluyera el 2023, Adianez confirmó que su matrimonio con Rodrigo Cachero había terminado, pues le había sido infiel con la pareja de más de una década de Larissa Mendizabal, la cual es la madre del primer hijo del actor antes mencionado. Ante este hecho las exparejas respectivamente rompieron el silencio expresando el profundo dolor que les generó la traición, y el público evidentemente se puso de su lado, por lo que mantuvieron por un tiempo un perfil bajo.

Pero ahora, parece ser que la pareja está más decidida que nunca a no callar su amor y expresarlo cada que desean, como sucedió el pasado 9 de abril, en el que la exparticipante de Survivor México compartió una fotografía al lado de Augusto reafirmando este amor. Ante este hecho, un amigo de la pareja habló con TV Notas y afirmó que están a nada de llegar al altar y preparan todo: "Está súper enamorada de él. Nos ha dicho que es el amor de su vida. Que con nadie jamás se había sentido así. Y ya comenzaron a planear casarse".

Adianez con Augusto en alberca. Internet

Según este amigo de la exactriz de TV Azteca, declaró que Augusto y Adianez están planeando todo en completo secreto, incluso lo mantienen privado a ciertas personas de su familia y amigos, esperando a que sea el momento de dar el gran paso: "Ya comenzaron con los preparativos de lugares y fechas. Será algo muy pequeño, por lo civil. Lo manejan con total hermetismo. Te aseguro que cuando salga publicado esto, lo van a negar. No quieren decirlo para no recibir más ataques. Mucha gente criticaría que no llevan ni el año juntos tras el escándalo y ya quieren dar ese paso".

De ser cierto, este enlace sería el segundo de Hernández, mientras que sería el primero de Cachero, el cual según el informante, jamás pensó en tener una boda, pero que ahora supuestamente está decidido a todo: "Ahora, Augusto dice que no concibe su vida sin Adianez y que quiere hacer las cosas bien. Para eso es la boda. Se adoran y con eso pretenden callarle la boca a toda la gente que dice que esto es pasajero y que se terminarán engañando".

Finalmente, destacó que ni el actor de Televisa ni Larissa saben y no lo sabrán hasta que suceda: "Te digo que lo llevan en secreto. Además, entre Augusto y Larisa hay cero comunicación. Adianez y Rodrigo solo hablan por los temas de sus hijos. No creen necesario decirles por ahora. Ha sido muy difícil todo esto. Pero si Adianez y Augusto se animaron a dar el paso de dejar a sus parejas de tantos años para defender su amor y ahora casarse, pues ya es decisión de ellos. El tiempo dirá si valió la pena todo lo que han pasado".

Adianez y Augusto. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui