Tras bajar 25 kilos, actriz reaparece irreconocible en 'Hoy' y confirma retiro de Televisa

Ciudad de México.- Una reconocida protagonista de novelas dio una entrevista exclusiva al programa Hoy y confirmó su retiro de los melodramas de Televisa pese a que esta semana regresó a trabajar a la televisora. Se trata de la talentosa Angélica Vale, quien desde 2018 abandonó los foros de grabación del canal tras protagonizar la telenovela Y mañana será otro día al lado de Diego Olivera y Alejandra Barros.

La también conductora y cantante ha triunfado en diversas ramas del mundo del entretenimiento, sin embargo, se volvió famosa luego de participar en melodramas como El milagro de vivir, Soñadoras, Amigas y Rivales, Las vías del amor y La Fea Más Bella. Aunque tuvo gran éxito como protagonista, 'La Vale' se alejó de las novelas una vez que se convirtió en madre al lado de su marido, Otto Padrón.

Antes y después de Angélica Vale

No obstante, la famosa de 48 años ha realizado varios proyectos de la mano de Televisa en los últimos tiempos como ser jueza de Tu cara me suena y recientemente estrenó su programa Juego de voces, donde es la conductora estelar. Por esta razón, muchos de sus seguidores tenían la esperanza de verla de nueva cuenta en la actuación, aunque desafortunadamente ella ya lo descartó en una entrevista con el programa Hoy.

Angélica, quien luce irreconocible gracias al cambio físico que tuvo tras bajar 25 kilos, contó a reporteros del matutino de San Ángel que su retiro de las novelas se debe a que sus hijos no quieren tenerla lejos de casa: "La veo canija (volver a las novelas), la última que hice mi hija me reclamó que la había abandonado y me dijo 'no puede volver a pasar', ahorita están grandes pero igual les hago mucha falta, es que me dijeron mala madre, lloré", mencionó la hija de Angélica María.

La actriz mexicana fue invitada a dar una función especial del musical Mentiras y así habló de este proyecto: "Me siento como nueva, como si estuviera reestrenando esta noche, muerta del susto, es una obra de la que estoy enamorada, mis hijos le tienen amor a esta obra, imagínate, me embaracé de mi hija Angélica aquí, de mi hijo, aquí debutaron, es una obra que significa muchísimo", recordó.

