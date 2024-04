Tras infartarse en 'VLA', Ricardo Casares regresa al hospital y da una impactante noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta el famoso y reconocido presentador de TV, Ricardo Casares, se encuentra dando de que hablar, pues a pocos meses de haberse infartado en Venga la Alegría, de nueva cuenta acaba de informarse que regresó al hospital debido a un importante motivo, por lo que empleó sus redes sociales para compartir un video y dar una muy impactante noticia.

Como se sabe, fue a finales del mes de febrero que se informó en vivo del matutino de TV Azteca, que lamentablemente antes de salir al aire, Ricardo había sido llevado de emergencia al hospital debido a que sufrió un infarto. Poco después se confirmó que ingresó a cirugía para realizarle un cateterismo, del cual afortunadamente salió bien, aunque tuvo que tener reposo absoluto por dos semanas enteras.

Por este motivo estuvo ausenta casi todo el mes de marzo de dicha emisión matutina, actualmente producida por Maru Silva, aunque se mantuvo vigente ante el público dando actualizaciones de su estado de salud, por lo cual se sabe que pese a que todo salió bien, aún debe de mantenerse en constante vigilancia para ver su progreso con el mejoramiento del estado de su corazón y el físico, con constantes fisioterapias.

Ricardo Casares. Internet

Es precisamente por ese motivo que el reconocido presentador acaba de emplear su cuenta de Instagram para compartir un video en el que se muestra desde la cama de un hospital conectado a un monitor para realizarse una serie de análisis y estudios, destacando que: "En cualquier lucha por un objetivo no todos los días son fáciles o padres hoy me tocaron estudios bastante molestos pero ya pasó".

Finalmente, el expresentador de Ventaneando hizo una breve reflexión por todo lo que ha tenido que pasar en los últimos meses y empatizó con sus millones de seguidores, especialmente para aquellos que no la están pasando nada bien: "Todo pasa así que si tú también estás buscando una meta y de pronto no te fue tan bien yo te abrazo, vamos justos y nos apoyamos como me han ayudados todos ustedes con sus mensajes".

Ricardo regresa al hospital. Instagram @ricardocasares

Fuente: Tribuna del Yaqui