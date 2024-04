Yolanda Andrade presenta problemas de salud y abandona entrevista; podría dejar Televisa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La querida conductora Yolanda Andrade una vez más se apoderó de la atención de la prensa y además preocupó a sus fans, pues nuevamente está enfrentando problemas de salud. Como se sabe, 2023 fue uno de los años más difíciles en su vida, pues la diagnosticaron con un aneurisma que la llevó a permanecer internada en un hospital durante semanas tras un dolor de estómago, náuseas y diversas molestias.

Hace unas horas, reporteros captaron a la famosa mujer nacida en Sinaloa llegando a las instalaciones de la XEW, donde están los estudios de su programa Montse&Joe, pero dijo que no se encontraba bien y admitió que era probable que no grabara ningún capitulo: "Sí, me quiero bajar porque hoy no me siento bien, me despertó el dolor y me tuve que volver a poner el parche por la luz, y no, no me siento bien, discúlpenme".

Yolanda mencionó que despertó con un dolor muy fuerte en el ojo, mismo que le quedó afectado desde 2023 cuando sufrió un aneurisma, y además presentó intensa migraña, por lo que precisó que ya había llamado a su médico, pero que en estos momentos necesitaba arreglar sus asuntos laborales. Luego de que Andrade pidieron a los reporteros dejarla pasar a las oficinas, quien sí platicó con la prensa fue su compañera Montserrat Oliver.

La exmodelo externó su preocupación y dijo que espera que su amiga esté bien para que pueda seguir participando en Montse&Joe: "A veces la migraña con el ojo, que la hace llorar, llorar, y que no puede ver la luz, es que le da durísimo, dice que de repente está dormida y haz de cuenta que llega alguien con un picahielos y se lo entierra en el ojo, así de fuerte es el dolor".

Además, Montse lamentó que su exnovia lleve un año padeciendo de estos males: "Está horrible, lleva un año en tratamiento, y ya de repente no le pasa, en un mes le pasó tres veces, y ahorita en una noche tres veces, entonces está rarísimo". Ante este escenario, Oliver no dudó en retomar el tema de la brujería como factor del estado de salud de Yolanda. "Y yo sé que así como existe el bien, existe el mal, y yo siento que el karma de verdad se regresa, que esas personas que hacen esto, híjole, es muy feo, no puede ser, pero sí, no sé, si nos lo hemos llegado a pensar, obviamente que lo hemos pensado, pero pues para saber, hay que buscarle por todos lados".

Por último, la también exactriz de Televisa reiteró que su expareja y ahora amiga ha tomado medidas en todos los sentidos para recuperar su salud. "Yolanda se está atendiendo en todos los sentidos, está con los mejores médicos, está con el acupunturista y está protegida en todos los sentidos", concluyó Oliver.

