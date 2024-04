Actriz de 'Vecinos' llega a 'Hoy' y expone terrible noticia tras brutal golpiza de su esposo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa actriz de Vecinos que denunció violencia doméstica, Yael Duval, recientemente decidió romper el silencio de su terrible experiencia, por lo que en pleno programa en vivo de Hoy decidió presentarse junto a la psicóloga de dicha emisión, dando una terrible noticia sobre el proceso legal que ha llevado con su aún esposo, después de que este le propinara una brutal golpiza estando embarazada.

Cómo se sabe, fue en el año del 2018 que la famosa denunció a Anuar Nachir Monroy, el padre de sus hijos, de violencia doméstica, declarando que ella tenia ocho meses de embarazo, cuando la golpeó a ella y a su madre, que casi le cuesta la vida. Es por eso que ahora ha revivido su caso y lo ha hecho público, pues pese a que hay 10 carpetas de investigación en su contra, sigue libre y ella ya no quiere seguir viviendo con ese miedo.

Ahora, Duval se presentó en vivo del matutino de Televisa para hablar de su caso, destacando que tiene años y no piensa parar por el bien de sus hijos, porque merece justicia: "Legalmente llevo cuatro años con este tema, pues he decidido resistir por el bienestar de mis hijos, por la seguridad y la tranquilidad de mis hijos. Al final nunca me negué a ser consecuente con las reglas que impone la ley, entonces los jueces son los que decidieran que tenía que estar bajo supervisión".

Ante este hecho, en vivo para el programa matutino producido por Andrea Rodríguez Doria, destacó que ella está haciendo todo para salir adelante y proteger su vida y la de sus hijos: "Busco la manera de estar bien por ellos busco la manera de continuar con mi vida, pero es complicado cuando tienes a una persona que todo el tiempo está como en la mira, todo el tiempo está intentando controlarte, todo el tiempo está intentando seguir haciendo daño".

Finalmente, la actriz expuso para Estela Durán y Andrea Legarreta que ella llevó esto de forma pública ahora por seguridad, porque se siente más amenazada y tiene fe que con esto se haga más por su situación: "Yo no abrí mi caso simplemente porque sí, lo hice como una medida de protección. Agradezco muchísimo al equipo de c4 que me pidieron todos los datos y mis carpetas, videos, constancias, creo que la verdad es obvia, obviamente las personas opinan, no estoy molesta con eso, es normal cuando no entendemos una situación".

He aprendido mucho en terapia y en mi vida cotidiana, entonces no les pido que se pongan en mis zapatos porque no se lo deseo a nadie, no deseo a nadie que pase por esto, no le deseo a nadie que viva con el enemigo tantos años. Expongo mi caso porque no es justo que una persona que además fue vinculada al proceso siga libre, yo y mis hijos prácticamente, no tenemos la libertad de salir con tranquilidad, ni de estar con tranquilidad".

Fuente: Tribuna del Yaqui