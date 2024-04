Además de Danna Paola, estos artistas también despreciaron a México y fueron tundidos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Tras viralizarse un video en el que Danna Paola responde en una entrevista española que prefiere a España sobre su propio país, México, las redes han reaccionado negativamente a sus palabras y su nombre de ha vuelto tendencia porque muchos usuarios piden que sea cancelada como en su momento lo hicieron con otros famosos como Ángela Aguilar o Yahritza y su Esencia.

Por eso vale la pena hacer un recuento de artistas nacionales y extranjeros que han metido la pata con los mexicanos ya sea por enojo, desprecio o por querer sonar divertidos, y se ganaron el repudio de todo un país por sus comentarios fuera de lugar.

Tiziano Ferro

El intérprete de ‘tardes negras’ robó el corazón de varias mexicanas cuando escucharon su voz por primera vez, pero todo cambió durante una entrevista realizada hace ya más de 15 años en el programa italiano Che tempo che fa. Ahí lanzó un comentario que desilusionó a sus fanáticas y provocó que su carrera no despegara en hispanoamérica.

Es imposible decir que las mujeres mexicanas son las más hermosas del mundo, con todo respeto ellas saben, tienen bigotes; se necesita valor para... lo siento, pero si acaso solo Salma Hayek", expresó el italiano.

Enrique Bunbury

En la década de los 90, el intérprete de Lady blue generó una polémica similar a la de Tiziano Ferro y hasta se dice que fue abucheado en pleno concierto. En libro Enrique Bunbury: lo demás es silencio el español relata que una periodista mexicana se encargó de divulgar que él había depreciado a las mujeres mexicanas, algo que negó.

"En México, excepto las chicas que salen en televisión, las mujeres son bastante feas. A mí, realmente, las mexicanas me tiran poco, muy poco. En cambio las argentinas sí, esas sí que me tiran". Por su parte, el cantante asegura que la periodista cambió sus palabras para boicotear a su entonces banda, Héroes del Silencio.

Mónica Naranjo

La cantante Mónica Naranjo, dio una declaración a la revista Rolling Stone España, en donde dijo que ella revolucionó la música en México, y minimizó el género regional mexicano: "Por inmodesto que suene que yo lo diga, el mercado mexicano cambió radicalmente a raíz de mi aparición. Se trataba de un mercado poco pluralizado, en un país en el que imperaba la música norteña que vendía y vende unos 6 millones de copias al año, y en el que la mayoría de los artistas eran ya muy mayores y solo cantaban baladas edulcoradas".

Yo creo que llené un hueco, y eso se demuestra en la cantidad de imitadoras que surgieron por todos lados tratando de copiar mi estilo que era único en ese momento, y no había nadie que hiciera ni se viera como yo", dijo a la revista.

A.B. Quintanilla

En el año 2006, A.B. Quintanilla, hermano de la legendaria Selena, se expresó mal de los mexicanos en un video, donde dijo tenerles miedo: "Los negros pueden ser asesinados en la Ciudad de México por dormir en el piso... en serio. Me da miedo hasta tirarme en el piso, se están alistando detrás de mí para brincar sobre mí. Se están largando (de México), sí, mejor lárguense de aquí mexicanos".

Tras sus polémicas declaraciones, la Asociación Nacional de Actores de México exigió una disculpa para los mexicanos, por lo cual el productor musical no dudó en hacerlo en una conferencia de prensa. "Perdóneme todo México, no soy racista. Si tengo que ir tocando puerta en puerta a los hogares mexicanos para pedir perdón, así lo haré".

Cardi B

La cantante Cardi B desató una polémica en redes sociales al expresar que se siente "ofendida" cuando la gente le llama mexicana; pues, de acuerdo con ella, su cultura de origen no es la misma. Durante una transmisión en vivo, la rapera aseguró que para ella es una ofensa ser llamada mexicana, ya que ella nació en Estados Unidos, sus padres son caribeños, y lo único que comparte con México es que comprende el mismo idioma.

Ustedes me llaman mexicano sucio, por supuesto que voy a defenderme cada vez que ustedes lo hacen", dijo.

Yahritza y su Esencia

Los integrantes de la agrupación Yahritza y su Esencia, famosos por su estilo regional mexicano, fueron duramente criticados en redes sociales por expresar en una entrevista que hay varias cosas de México que no les gustan, entre ellas la comida. Los hermanos Yahritza, Armando y Jairo son originarios de Yakima, Washington DC, y aunque son hijos de padres mexicanos, renegaron de la gastronomía de México.

"Para mí también es la comida porque yo soy bien delicado, casi nada, más como chicken, que no tenga chile, no me gusta nada de eso (...) también la soda aquí sabe diferente", dijo Jairo. Por su parte, Yahritza indicó que aunque México le parece un país bonito, no le gusta despertar y escuchar el ruido de autos y patrullas, además se burló del famoso refresco en bolsita, muy popular en el país.

