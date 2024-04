¿Adiós, Erik Rubín? Andrea Legarreta llega a 'Hoy' del brazo de atractivo cantante

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Para nadie es un secreto que, en los últimos meses, Andrea Legarreta ha atravesado por una dura etapa en la que se ha enfrentado a diversas polémicas de su pasado, así como también se vio obligada a despedirse de gente realmente importante para ella, por lo que cada vez que publica una fotografía en la que se le ve feliz, sus poco más de 6,5 millones de seguidores en la red social de Instagram reaccionan de manera positiva.

Un ejemplo de ello es el que ocurrió durante la mañana de este jueves, 18 de abril, cuando la estrella conductora se dejó ver del brazo de un afamado cantante en los foros de Hoy, ¿acaso será que Andrea Legarreta ya superó su sorpresivo truene con Erik Rubín y se está dando una nueva oportunidad en el amor? Si lo que estás buscando es enterarte de todos los detalles, no te preocupes, porque a continuación lo sabrás todo.

Si bien, luego de que Andrea concluyó, de manera inesperada su relación de más de 22 años con Erik Rubín, diversos medios de comunicación comenzaron a lanzar especulaciones en las que emparejaban a la famosa con otras personas, la realidad es que nada de eso se ha podido comprobar, lo que de alguna manera deja en claro que, por ahora, Legarreta solo está buscando estabilidad en su vida y ha estado tratando de enfocarse en su trabajo.

Por lo que no, Andrea no sostiene un amorío con el joven con el que se retrató, aunque sí le dedicó un cariñoso mensaje en redes sociales, pero… ¿quién es el cantante con quien se dejó ver? Resulta ser que durante la mañana de hoy, el programa matutino de Televisa recibió como invitado al cantante puertorriqueño Pedro Capó, por lo que Legarreta no dudó en tomarse una fotografía junto a él, misma que más tarde publicó en sus redes sociales.

“Pedro Capo, qué gusto tenerte en ‘Hoy’, talentoso y tipazo. Mucho éxito siempre”, declaró Andrea Legarreta en Instagram.

Andrea Legarreta se retrata con Pedro Capo

Créditos: Instagram @andrealegarreta

Clic aquí para ver la publicación

Como era de esperarse, una gran cantidad de personas reaccionaron a la fotografía de Andrea Legarreta, entre ellos resalta su amiga, Galilea Montijo, quien sí está viviendo una tórrida historia de amor en compañía del modelo Isaac Moreno, de hecho, el día de ayer compartió algunas fotografías de un romántico viaje que tuvo a Las Vegas, en compañía del joven modelo, con quien se dejó ver sumamente enamorada.

Fuentes: Tribuna