Adiós Televisa: Tras perder exclusividad, Eric del Castillo confirma su retiro de las novelas

Ciudad de México.- El famoso actor Eric del Castillo nuevamente se apoderó de la atención de todos los medios de comunicación, debido a que en una reciente entrevista admitió estar cansado y reveló su retiro del ambiente artístico, y sobre todo de Televisa. El histrión confesó que una vez que se terminen las grabaciones del melodrama Vivir de Amor, planea abandonar los foros de grabación, noticia que causó tristeza en todos sus seguidores.

El patriarca de la dinastía Del Castillo llegó a la televisora de San Ángel en la década de los 60's y ha sido reconocido por participar en entrañables novelas como Alondra, Mundo de juguete, El Maleficio, Mujeres engañadas, Amigas y Rivales, Niña amada mía, Que te perdone Dios y Mi marido tiene familia. Aunque gozó de exclusividad durante más de 30 años, actualmente don Eric no tiene un contrato vigente.

De hecho, a pesar de ser un primer actor, título muy merecido, hace tiempo declaró que ya no lo llamaban a realizar novelas porque por su edad era considerada de "riesgo" por el Covid-19. Por fortuna, recientemente Eric encontró un gran proyecto, Vivir de Amor, donde volvió a tener un personaje central luego de años haciendo participaciones especiales. Sin embargo, esto significó un desgaste grande para el histrión.

Quiero descansar, esta telenovela fue muy pesadita para mí porque tuve mucho trabajo, afortunadamente tuve un trabajo central en la historia y eso cansa un poquito por los llamados, pero feliz".

El actor Eric del Castillo

Debido a esta situación, Del Castillo ha tomado la decisión de apartarse de los foros de grabación pues prefiere tomarse un tiempo para descansar y recargar energía, Y es que aunque ya tiene una propuesta para hacer teatro, él por el momento prefiere tener tiempo para disfrutar: "De verdad, quiero descansar, ahorita si me ofrecieran una telenovela no quiero, estoy muy cansado, quiero ir al mar, quisiera ir a Acapulquito, a Puerto".

Sin embargo, la prensa le cuestionó directamente a don Eric si él piensa abandonar los escenarios y foros de grabación para siempre, pero manifestó que no ya que desea partir siendo un artista activo en el medio: "Sí lo he pensado, qué hago sin trabajar me vuelvo loco, no sé cuánto aguante más de tiempo, pero cuándo Dios quiera me iré, no quiero amolar al productor que esté en ese momento, no he pensado en retirarme", relató.

Finalmente, don Eric habló del accidente que sufrió en las instalaciones de Televisa días atrás luego de que le cayera un cuadro en la mano y le provocara una lesión alarmante: "Una semana con esto, no me pusieron sutura, me sangró mucho, pero me atendieron luego luego los paramédicos de Televisa, son gajes del oficio. En el cine me di tanto catorrazo, odio que se pare la producción por cosas como esa", manifestó el padre de Kate del Castillo.

