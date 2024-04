Ariadna Gutiérrez dice si producción la sacó de 'LCDLF' por denunciar violencia de Lupillo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida exreina de belleza colombiana, Ariadna Gutiérrez, de nueva cuenta se encuentra dando de que hablar, pues esta se sinceró al revelar si fue la producción de Telemundo la que tomó la decisión de sacarla de La Casa de los Famosos y no el público con sus votaciones, debido a que no estarían feliz de que denunciara violencia por parte del famoso cantante de banda, Lupillo Rivera.

Como se sabe, la noche del pasado lunes 15 de abril se presentó a la doceava eliminada del mencionado reality show anteriormente mencionado, la cual sorpresivamente resultó ser la ex Miss Universo, motivo por el cual en X, anteriormente conocido como Twitter, se lleno de comentarios tanto de fans como de celebridades, en la que destacaron nombres como el de Ninel Conde, para afirmar que todo fue un fraude y Ariadna no merecía salir.

Ahora, ante este hecho, Ariadna destacó que desde que salió no ha podido dormir bien, pues aún hay en su mente muchas situaciones complicadas que no logra desecharlas, pero fuera ha visto todo su apoyo y se siente tranquila: "Nunca me esperé tener tanto apoyo. Nunca me esperé tener ese amor inmenso de la gente, que mi personaje dentro de la casa tuviera esa popularidad y ese cariño por los televidentes y por los fans. Eso ha sido mi sorpresa más grande porque había personas en la casa tal vez más reconocidas que yo y ver ese cariño de la gente me ha llenado de una sorpresa muy linda".

No te puedo decir en realidad porque al final del día solo lo sabe la producción y las personas que hacen este show posible, pero yo estoy tranquila con mi salida. Eso es lo más importante. Yo venía de tener unas semanas muy decaída; la salida de Divaza me afectó demasiado, también con Lupillo veníamos teniendo unas semanas mal desde que llegaron los nuevos habitantes. Ya me estaba costando el despertarme, hacer las cosas, tener que cocinar

Vio un psicólogo Al salir de la casa y despertar un poco de ese sueño de la realidad mi discurso no cambia, cambia la intensidad del discurso porque de nada sirve meterles más miedo a mis compañeros que están viviendo una pesadilla dentro, de nada sirve crear más hate con los fandoms que se está haciendo una guerra ya que ha pasado un nivel demasiado fuerte, de nada sirve continuar con eso que solo crea más impacto negativo

La verdad en ese momento no y por eso alcé la voz, por eso mi inconformidad y la inconformidad de mis compañeros porque no nos sentimos escuchados. Pero al final del día no estamos en una corte donde se diga qué es la justicia, esto es un juego de pasiones que se mueve por hate y se mueve por gente que cree en la justicia, entonces a eso vivimos, a jugar, a pelear por nuestros derechos, a alzar la voz y al final 'La jefa' no va a decir sí tú tienes razón o no tienes la razón, simplemente nos queda a nosotros mismos defender nuestra postura, defender la voz de lo que hemos vivido y de las personas que están afuera y sí las consecuencias tal vez sean salir de un juego para mí está bien, no tengo ningún problema con eso", concluyó.

