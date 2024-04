De Televisa a la cárcel: Magaly Chávez afirma que Alfredo Adame pagará por sus insultos

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida actriz, Magaly Chávez, de nueva cuenta se encuentra dando de que hablar, pues acaba de afirmar que legalmente consiguió justicia y por fortuna ha logrado que el polémico presentador y también actor, Alfredo Adame, va a recibir su castigo y pagar sus insultos y difamaciones del último año, destacando que pasará de Televisa a la cárcel en caso de que se le ocurra volver a nombrarla.

Como se recordará, después de que los dos exparticipante de la primera y única temporada del reality de supervivencia, Soy Famoso... ¡Sácame de Aquí!, terminaran su relación sentimental, Adame se ha encargado de insultar a Magaly y afirmar que es en verdad hombre, mientras que ella ha tomado cartas legales en el asunto, dejando en claro que no va a tolerar insultos y difamaciones, así que interpuso una demanda para terminar con esto.

Aunque tras informarse de este proceso legal no se habló mucho, este jueves 18 de abril, Chávez en entrevista con Venga la Alegría acaba de afirmar que le ha ganado la batalla a Alfredo, pues a partir de ese momento él ya no la puede mencionar públicamente, ni siquiera haciendo referencia a ella: "Me encuentro muy feliz porque el señor ya de su boca no va a salir Magaly Chávez. Ya ahorita en las entrevistas que le han hecho, en ninguna ha podido decir mi nombre. Ya en ninguna televisora van a poder decirle '¿Qué opinas de Magaly Chávez?, ¿Qué pasó con tu ex?, ¿Qué pasó con esto y con otro?' Gracias a Dios, Magaly Chávez ya no existe en su vocabulario".

Magaly y Alfredo en Soy Famoso... ¡Sácame de Aquí!. Internet

Ante este hecho, la exparticipante de Enamorándonos dejó en claro que debido a que en anteriores ocasiones ya se le ha multado y llamado la atención sin recibir el efecto esperado y se detenga, es que han decidido que en caso de que vuelva a mencionarla públicamente será detenido por un breve periodo: "Han sido bastantes multas y ya la última no va a ser multa, ya sería arresto. Es por eso que te digo que él ya no va a poner mencionarme. Sí, no nada más lo hago por mi, lo hago por muchas personas".

De igual forma agregó que ella no tiene nada en contra del exparticipante de La Casa de los Famosos, pues a su parecer él lo que necesita es ayuda de un profesional, ya sea un psicólogo o terapeuta: "Él necesita apoyo, apoyo de un psicólogo, de un psiquiatra, apoyo de medicinas, apoyo de algo, de una terapia, y que también sea castigado. Si las leyes castigan con cárcel, yo no lo pongo, lo ponen las leyes".

Finalmente, declaró que lamentablemente su único problema ahora es que gente le ha creído todo y es víctima de ataques transfóbicos y debe cuidarse en la calle: "Es algo con lo que yo tengo que cargar con psicólogos también y yendo a mis medidas de protección que se me están dando. Son diferentes cosas en las cuales hasta yo tengo que salir corriendo de un lugar, como lo hice la otra vez en un restaurante".

