“Estoy jod... flaca”: Cardi B revela su arriesgado procedimiento para subir de peso

Comparta este artículo

Los Ángeles, California. - Cardi B, la famosa rapera conocida por éxitos como WAP y Bodak Yellow, ha compartido abiertamente su lucha por mantener su peso después de perder casi 10 libras en las últimas dos semanas debido a un desagradable virus estomacal. En una transmisión en vivo en Instagram recientemente, la rapera de 31 años de edad, reveló que no planea salir a la calle hasta que recupere sus curvas.

No pude comer ni bajar la comida", explicó Cardi B durante la transmisión. "Así que, hasta que no recupere peso, no voy a salir porque no me gusta cómo se ve mi cuerpo", agregó. Además, expresó a sus fans sentirse incómoda con su apariencia actual y compartió su determinación de recuperar un poco de volumen.

Cardi B

Además, indicó: "Me veo demasiado jodid***mente flaca. Cuando me veo demasiado delgada, no siento que los pantalones me queden bien o las faldas. Los vestiditos me quedan bien", continuó explicando.

La famosa cantante también mencionó cómo la alimentación puede influir en su figura, afirmando: "Necesito comer y necesito esa pi**ja. Porque, ya sabes, la comida te ayuda a ganar peso. Es solo una ciencia, ¿sabes lo que estoy diciendo? Es una ciencia", poniendo así en duda si ya se había reconciliado con el padre de sus hijos.

Aunque no está claro si Cardi B y su esposo Offset han resuelto sus diferencias recientes, la pareja fue vista junta en el Día de San Valentín y Cardi confirmó que tuvieron intimidad en la víspera de Año Nuevo después de su separación en diciembre. “¿Ayer estuve de fiesta con el padre de mi bebé? Sí. ¿Me jo...dieron ayer? Absolutamente, bebé", reveló el 1 de enero durante un En vivo. Y siguió: "Necesito un poco de en la víspera de Año Nuevo. Siento que estábamos vibrando ayer. Lo pasamos bien".

La relación de la pareja de famosos ha sido objeto de atención mediática debido a su tumultuosa historia. Desde sus primeros encuentros en 2016 hasta su matrimonio secreto en 2017, el matrimonio ha enfrentado desafíos públicos y rumores de infidelidad. Aunque se han separado en varias ocasiones, también han demostrado una capacidad para reconciliarse y seguir adelante juntos.

El viaje de la rapera con su peso y su relación con Offset continúa siendo un tema de interés para sus seguidores, quienes siguen de cerca sus actualizaciones en redes sociales y sus apariciones públicas.

Fuente: Tribuna