Filtran VIDEO de la llegada de la Policía a casa de William Levy tras ser hallado con mujer

Ciudad de México.- La polémica que surgió tras confirmarse la separación de William Levy y Elizabeth Gutiérrez escaló a un nivel superior y es que luego de que se exhibiera que los artistas tuvieron varios problemas domésticos en los últimos meses, ahora salieron a la luz las imágenes que lo comprueban. Se filtró un video que capta la llegada de varios policías a la casa de William tras un llamado de emergencia de su ex.

En el programa El Gordo y La Flaca se difundió la grabación de la policía de Florida del pasado 2 de marzo alrededor de las 11:00 horas, momento en que presuntamente Levy se encontraba con una mujer en su domicilio. "Esta es mi casa y hay otra mujer con mi ex… Soy Elizabeth, él está en algo y hay una mujer adentro", menciona la actriz estadounidense al saludar a los policías y su hija está a su lado.

De acuerdo con lo relatado por la emisión de Univisión, en ese momento Levy empieza a gritar que lo dejen tranquilo, por lo que su hija Kailey contesta: "No, tú necesitas dejarnos a nosotros tranquilas". Por su parte, Gutiérrez abraza a su hija para calmarla y les menciona a los oficiales: "Hay una mujer en el cuarto. Y ella la vio, y la mujer estaba escondiéndose". Acto seguido, uno de los policías avanza hacia la puerta del inmueble, mientras el otro escucha a Elizabeth decir:

Kailey vino a recoger alguna ropa, ella golpeó en la puerta del cuarto del papá, ella vio a una mujer ahí, y ella quería saber quién era, obviamente él está bajo la influencia de algo… ¿puedes entrar conmigo para yo saber quién es?".

El policía se negó a esta petición y Kailey respondió: "'Porque yo quiero ver". Inmediatamente el policía contestó: "¿por qué necesitas eso ahora?', a lo que la joven explicó: 'porque es mi casa y es mi papá'". Acto seguido, la actriz aclaró: "Por lo que nosotras queremos ver es porque él está diciendo que no hay nadie escondido ahí. Tengo fotos de tú sabes, ropa de mujer y necesito que ella se vaya, es mi casa, la casa de mis hijos, una casa de familia y si tú quieres hacer lo que quieras hacer, puedes ir afuera, pero no en la casa".

En este sentido, el oficial le explica a Kailey que este es un problema entre sus padres y cuestiona a Elizabeth sobre si había hablado ese día con el padre de sus hijos: "No, yo lo tengo bloqueado porque cada vez que me llama es insultándome, si estoy con alguien más". Asegurándose por la integridad de la adolescente, el policía le preguntó si su padre la maltrató, a lo que Kailey únicamente dijo: "No, él me empujó".

A su vez, Elizabeth recalcó: "Porque él no quería que ella viera que estaba en el cuarto", mientras que la adolescente añadió: "Yo vi a la chica, vi sus piernas correr y él decía 'no soy como tu mamá, tengo a mi chica aquí, solo estamos hablando m...'". Por su parte, William recibió al otro policía con la frase: "Es una locura', posteriormente, se dejó inspeccionar físicamente para demostrar que no tenía ninguna arma en su poder, y tras permitirle el acceso a la autoridad, inició una charla para explicar su postura al respecto.

Según refiere el programa de televisión, el oficial salió de la casa tras media hora de charla con William, y al salir del lugar se escucha que le explica a Elizabeth y su hija: "No hay nadie en la casa, él nos mostró toda la casa y la única persona que estaba era la persona que limpia la casa". Ante la respuesta de los oficiales la adolescente se molesta, y se retira a su auto, mientras que Gutiérrez aclaró:

Había alguien ahí dentro, les muestro fotos de quién estaba ahí".

Acto seguido, los oficiales aclaran que no es una persona criminal, pero Elizabeth responde: "Yo sé, pero como les dije, yo solo quiero que se vaya de mi casa, porque tengo derecho de decir quién está en mi casa y quién no”. Asimismo, Elizabeth explicó que ese día llegó a la casa con su hija porque iban a recoger algo de ropa, debido a que ambas están viviendo en un apartamento aparte, e incluso señala que en todo ese tiempo William no se ha preocupado por la manutención de su descendiente.

Estoy viviendo con lo que mi familia me está dando, porque él solo fue como que 'vete de aquí, dame las llaves del carro, yo estoy con un carro de renta, esa es la situación, estoy afuera ahora'", detalló.

Finalmente, Elizabeth Gutiérrez les pide ayuda a los oficiales para poder ingresar a la casa y sacar la ropa por la que en un principio aparentemente acudió al sitio con su hija menor. En las últimas imágenes, se puede ver que la actriz sí consiguió sacar sus pertenencias, pero no vuelve a aparecer William a cuadro.

