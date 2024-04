Gala Montes destroza a Kalimba y cree en abuso de Melissa Galindo; se declara una víctima

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y querida actriz de melodramas, Gala Montes, de nueva cuenta se ha ido en contra del reconocido cantante y también actor, Kalimba, al cual no dudó en destrozar con sus declaraciones, pues en esta se declaró una víctima de sus maltratos laborales, mientras que en el caso de la joven cantante, Melissa Galindo, ella sí cree en el abuso sexual, manteniéndose firme en su pensamiento de que no es buena persona.

Como se sabe, hace un par de semanas que Montes aseguró que el exintegrante de OV7 la "humilló" y la "lastimó gacho", cuando la hizo a un lado en un proyecto musical en el que ambos trabajaron juntos, cambiándola de último momento y de forma pública por María León, destacando que cuando pidió explicación no la recibió y él se comportó de forma grosera e indiferente sin presentarle un poco de respeto ante tal grosería.

Por su parte, el intérprete de temas como Frío, a estas declaraciones señaló que él no entendía porque se mostraba de aquella manera y lo culpaba, afirmando que "sacó las cosas de contexto" y sostuvo que no era "el responsable del sentir de los demás", por lo que en realidad él no podría hacer nada, apelando a que él es un artista dedicado a su carrera y no hace caso a los escándalos en lo que lo involucran.

Ante este hecho, la actriz de La Mexicana y El Güero señaló que no tiene empatía, es una "mala persona" y aunque no sea responsable de como se sientas los demás, debe de tener "consideración con la forma en la que las acciones pueden lastimar a los demás", afirmando que: "Me hizo sentir mal. Es como él dice, que no tiene responsabilidad de lo que uno sienta, pero a mí sí me importa. Si hago llorar a una persona, no me voy a dormir a gusto. Ante todo, antes de ser artistas, somos personas y tiene que ir balanceado el talento con la humanidad".

En cuanto al caso de la exparticipante de La Academia, Montes no quiso tacharlo de culpable, pero señaló que ya eran demasiadas denuncias como para desechar su culpabilidad y que se lo achaque a que desean cinco minutos de fama: "Ya son muchas. A mí no me sucedió, solo sí te puedo decir que me trató mal y eso solamente lo hace una mala persona. De lo otro no tengo idea, pero, si el río suena, es porque agua lleva".

Finalmente, declaró que Kalimba la buscó después de sus declaraciones, pero que ella no piensa callarse y alzar la voz para que se vea la clase de hombre que es, afirmando que solo desea que todas sus víctimas tengan justicia: "Me escribió y me dijo ‘yo nunca te he hecho nada. No puedo creer que hayas hecho algo así’. Yo nunca le respondí. Seguramente no soy la primera a la que se lo hace y por eso quise alzar la voz. Le deseo lo mejor y que se haga justicia, si es verdad".

Fuente: Tribuna del Yaqui