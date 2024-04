Kalimba reaparece "tranquilo" tras vinculación a proceso por presunto abuso a Melissa Galindo

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La tarde de ayer miércoles 17 de abril se confirmó que Kalimba había sido vinculado a proceso por el delito de abuso sexual agravado con violencia en contra de Melissa Galindo. Luego de una larga audiencia, que tuvo lugar en el Reclusorio Oriente, el famoso cantante enfrentó a los medios de comunicación y confesó su sentir ante este nuevo proceso legal. Además dijo que confía en las autoridades y en que su inocencia quede demostrada.

A su salida de los juzgados de la Ciudad de México, el intérprete de temas como Tocando fondo tuvo un breve encuentro con la prensa, entre ellos el programa Hoy, donde expresó que confía plenamente en su inocencia: "Estoy muy tranquilo. La verdad sigo confiando bastante en las autoridades, sigo confiando bastante en la ley. Mi inocencia se probará con el proceso que sigue".

De la misma manera, el exintegrante de OV7 explicó brevemente cómo enfrenta estos temas con su familia y aseguró que no lo han dejado solo: "Hoy estuve muy tranquilo, me mandaron mensajes en estos días, han estado presentes, han estado como la familia que son y que tengo, no solo mi familia, muchos seres queridos están en apoyo, están en amor, están en fe y así es como estoy", declaró el hermano de M'Balia Marichal.

Sin embargo, Kalimba se mostró incómodo con algunas de las preguntas de los reporteros y puntualizó: "Nada más un favor, basado en la pregunta que me acabas de hacer, no mientan, es mi vida, no mientan, es mi vida, porque eso sí hace mucho daño, lo que tú acabas de hacer es una mentira absoluta, no digan mentiras, habla de lo sabes, haz tu labor de reportero, hazla bien, porque lo que estás diciendo me va a destruir mucho, no mientas tampoco".

Por su parte, también a la salida de la audiencia, Melissa Galindo afirmó que estar en un proceso así se trató de un martirio. Sin embargo, destacó que no se arrepiente de haber denunciado a Kalimba, pues espera un cambio en la sociedad. "Realmente fue una tortura estas, no sé cuántas horas fueron, no me arrepiento ni un solo segundo de haber levantado la voz y esto lo estoy haciendo para generar un cambio en la sociedad en México, si se puede en el mundo".

Finalmente, Galindo enfatizó que espera que sus actos sirvan de ejemplo para que nadie permita este tipo de abusos. "En donde los últimos que tengamos miedo de decir lo que pasó y de alzar la voz seamos las víctimas", declaró. Cabe resaltar que Kalimba deberá enfrentar este proceso en libertad, donde ambas partes contarán con un lapso de seis meses para realizar la investigación complementaria y las autoridades puedan determinar si el cantante es declarado inocente o culpable.

