Orlando Bloom revela problemas con Katy Perry y sus fans se impactan con lo que dijo

Los Ángeles, California. - Orlando Bloom ha compartido abiertamente algunos detalles sobre su relación con la famosa cantante Katy Perry, admitiendo que a veces hay "fuegos artificiales" en su romance que los hacen cuestionar cómo manejar ciertas situaciones. Sin embargo, el actor de 47 años enfatizó que no cambiaría nada de su relación con Perry por nada en el mundo.

En una reciente entrevista en el podcast What Now? Con Trevor Noah, Bloom discutió abiertamente sobre los desafíos y las alegrías que enfrenta en su relación con la estrella del pop. Explicó que tanto él como Perry demandan crecimiento mutuo y evolución, lo que a veces puede causar fricciones, pero también lleva a un crecimiento personal y a momentos divertidos.

Bloom recordó cómo se enamoró de Perry, destacando su admiración por su origen humilde y su viaje desde una familia con dificultades económicas hasta convertirse en una superestrella de la música. Subrayó que ambos comparten una comprensión profunda de sus respectivos trasfondos y el trabajo que han tenido que realizar para alcanzar el éxito en sus carreras. "Una de las cosas de las que me enamoré de Katy fue que realmente no lo sabía, ella odia cuando digo esto, así que tengo que decirlo con cuidado, pero su música estaba en todas partes, ¿verdad?" Orlando recordó en el podcast de Trevor.

Cuando llegué, estaba en todas las estaciones de radio, pero no era consciente de que no era lo que estaba escuchando", admitió. "Pero me enamoré de Katheryn, esta chica de Santa Bárbara y, por cierto, de padres, pastores, que viven de cupones de alimentos. No estamos hablando de glamour, Montecito", señaló.