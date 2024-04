Paola Durante llora al reaccionar al tráiler de serie de Paco Stanley: "Hijos de pu..."

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa y reconocida modelo, Paola Durante, está dando de que hablar, pues no pudo evitar romper en llanto después de ver y reaccionar al tráiler oficial de la serie del famoso y difunto presentador mexicano, Paco Stanley, que es titulada ¿Quién Mató a Paco Stanley?, en la que una vez más se le señala como responsable y hasta expondrían supuesto romance, por lo que espetó que la producción eran uno "hijos de pu..." y va a demandarlos.

Como es recordado por miles, el 7 de junio de 1999, en las afueras del restaurante El Charco de las Ranas, ubicado en el Pedregal de la Ciudad de México, un grupo de sujetos armados con metralletas le dispararon al padre de Paul Stanley, arrebatándole la vida. Ante esto se inició una investigación en la que los principales sospechosos de este lamentable suceso fue Durante y Mario Bezares, que incluso estuvieron presos más de un año.

Aunque estos eventos ocurrieron hace 25 años, los hechos siguen dando de que hablar y muy pronto en Prime Video van a estrenar una serie que narrará todo sobre el lamentable deceso del presentador de ¡Pácatelas!, y todos los dimes y diretes a su alrededor, por lo cual el pasado miércoles 17 de abril se estrenó el primer trailer de la serie antes mencionada, en donde se puede ver que supuestamente Mario y Paola fueron amantes.

Por dicho motivo, Durante en una entrevista para el programa de radio, Todo Para La Mujer, llena de rabia dejó en claro que no estaba de acuerdo con nada de lo que se muestra en el video: "No puedo creer que hayan subido esto, es una falta de respeto lo que están haciendo. ¡No lo puedo creer.! Los voy a demandar, esto nunca pasó", agregando entre lágrimas y voz quebrada: "Hoy es mi cumpleaños, qué bonito regalo de cumpleaños, hijos de pu...".

En cuanto al supuesto romance con Bezares, la famosa modelo negó rotundamente lo sucedido y declaró que ha sido un camino muy complicado desde este lamentable deceso como para que ahora lleguen con invenciones que solo complique más su estado: "No estábamos juntos, nunca hubo una relación de Mario y mía y cuando estábamos en el reclusorio él me trató como un papá, ¿cómo van a inventar ahora?... Si de por sí para la gente ha sido difícil creer que somos inocentes, imagínate ahora con esto. ¿Cómo es posible que inventen cosas?".

Finalmente, para el programa de Maxine Woodside, Paila destacó que se siente verdaderamente perpleja al ver todo lo que hacen para tener algo de rating, afirmando que ellos no hicieron nada y ya deberían de dejarlos en paz: "No sé qué es lo que le hacemos a la gente para que nos estén haciendo esto. O sea, no se vale, nosotros ya sufrimos bastante como para que ahora empiecen a meterle a la gente otras cosas que no son".

Fuente: Tribuna del Yaqui