¿Problemas? Esto opina Travis Kelce de que Taylor Swift hable de su ex en su nuevo disco

Los Ángeles, California. - Según informes recientes, Travis Kelce no está preocupado por la posibilidad de que su novia, Taylor Swift, se haya inspirado en relaciones pasadas para su próximo álbum, The Tortured Poets Department. Una fuente cercana a él reveló al medio Daily Mail que el jugador de futbol americano de 34 años no tiene celos ni preocupaciones respecto a las inspiraciones de Swift para su música, ya sea que se trate de su relación con Joe Alwyn u otras experiencias pasadas. La fuente afirmó que Kelce está completamente enamorado de la cantante como artista y persona, y apoya al 100 por ciento sus decisiones creativas.

Él entiende que esto es una parte importante de lo que la convierte en la persona y artista que es y de ninguna manera busca frustrar la dirección que toma", dijo la fuente.

Taylor Swift y Travis Kelce

Se dice que Kelce y Swift han tenido conversaciones sobre el álbum y el significado detrás de las canciones. La fuente aseguró que el jugador no está preocupado por las referencias a Alwyn u otros ex de Swift en las letras de las canciones. La artista de 34 años, estuvo en una relación con el actor británico ya mencionado unos párrafos arriba, durante seis años antes de su separación a principios de 2023. La pareja fue objeto de especulación sobre un posible compromiso en un momento dado.

Swift anunció su undécimo álbum de estudio, The Tortured Poets Department, durante los Premios Grammy 2024 en febrero, lo que llevó a los fanáticos a especular sobre posibles referencias a Alwyn en el álbum.

El material, que se estrenará oficialmente el viernes, ha generado expectativas entre los fanáticos, quienes han estado analizando los títulos de las canciones en busca de pistas sobre las inspiraciones de Swift. Aunque se rumorea que algunas canciones podrían hacer referencia a Alwyn, Kelce parece estar emocionado por el lanzamiento y está ansioso por apoyar a Swift en esta nueva fase de su carrera.

Kelce, quien ha expresado su admiración por las canciones del álbum, está ansioso por adquirir su copia y respaldar a Swift de todas las maneras posibles. Hay que subrayar, que hasta el momento, el representante del jugador no ha confirmado lo que manifestó la fuente.

Fuente: Tribuna