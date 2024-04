¿Se separan? Tras 30 años, Eduardo Capetillo da dura noticia de su relación con Biby Gaytán

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Después de 30 años de matrimonio y sortear criticas y chismes, el famoso actor de melodramas, Eduardo Capetillo, recientemente en una entrevista habló de los malos ratos por los chismes sobre él y su esposa, la guapa actriz y presentadora, Biby Gaytán, a lo largo de las décadas, como pasa ahora, dando una dura noticia sobre su relación con la madre de sus hijos, ¿acaso se separan?

Como se sabe, Capetillo y la presentadora de Pequeños Gigantes, a inicios de la década de los 90's llegaron al altar y se convirtieron en padres por primera vez. Pero, aunque han demostrado ser una pareja sólida y que se ama a más de tres décadas de matrimonio, el público no ha estado muy de acuerdo con este amor, pues afirman que el galán de melodramas es una persona super tóxica que trunca su vida y le controla todo aspecto.

Por lo que en una entrevista con De Primera Mano, Capetillo una vez más dejó en claro que todo esto ya lo tiene sin cuidado, pues siempre han vivido esos ataques: "En el caso de Biby y yo, hemos aprendido a que los comentarios nos resbalen más. Llevamos 30 años casados; desde el principio, mi divina esposa estaba embarazada, y algunos decían: 'Estos dos no durarán ni dos meses'. Nos juzgaban", agregando que hoy en día no les toman mayor importancia: "Sorteamos muchas cosas. Los rumores dolían mucho más antes".

Biby yEduardo. Internet

De igual forma el actor de Soy Tu Dueña, dejó en claro que los comentarios alrededor de ellos tan negativos que se han encargado de lanzar lo tienen sin cuidado, destacando que lo mejor de su vida no es la fama o el dinero, sino el amor de Gaytán y sus hijos, además del apoyo de Dios: "Tengo que entender algo: 30 años de matrimonio, una esposa hermosa, hijos… Ese amor que recibo es mi verdadero éxito. No se trata del rating o la cuenta bancaria; mi Dios no es el dinero ni el poder".

Finalmente el participante de Juego de Voces declaró que él tiene en claro que siempre habrá tanto fans como haters y ya aprendió a valorar y darle peso a lo que verdaderamente tiene importancia en su vida: "Tengo que entender que no soy monedita de oro para caerle bien a todos, habrá a quien no le guste mi estilo de cantar, mis rolas, a quien no le guste que regrese a los escenarios, pero ese es su problema, a mí me encanta lo que está pasando, lo que estoy viviendo".

Fuente: Tribuna del Yaqui