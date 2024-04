Taylor Swift da adelanto de 'The Tortured Poets Department' y en redes se filtra el disco

Comparta este artículo

Ciudad de México.- De nueva cuenta la famosa y reconocida cantante estadounidense, Taylor Swift, está dando de que hablar, debido a que dio un pequeño adelanto de su nuevo álbum, The Tortured Poets Department, mientras que se dice que en las redes sociales se ha filtrado gran parte del disco, aunque se dice que serían las versiones que no estarían listas para salir al público, las de estudio.

Lo que va de este jueves 18 de abril, el nombre de la reconocida cantante, creadora de temas tan famosos como Lover, ha estado acaparando la atención junto al que es su undécimo álbum, pues se ha comenzado a especular que este habría sido filtrado a través de las redes sociales, pese a que su lanzamiento está anunciado para el próximo viernes 19 de abril del año en curso, generando gran entusiasmo entre sus fans.

El The Tortured Poets Department viene con 17 temas que prometen generar un sin fin de emociones entre los oyentes, y según informes, una plataforma que aparentemente almacena música que aún no está lista para ser escuchada ha lanzado fragmentos de estas, siendo la canción de Fortnight, con Post Malone, y Florida, con Florence + The Machine, las dos colaboraciones que supuestamente fueron filtradas.

Pero, por otro lado, la reconocida cantante a través de su cuenta de X, antes conocida como Twitter, ha compartido la fotografía del primer sencillo del álbum, en el cual confirma que es a dueto con Postmalone: "El primer single de The Tortured Poets Department es... Fortnight con @postmalone", generando un sin fin de emocionados comentarios en el que expresan que no pueden esperar a que llegue la hora de poder escucharlo.

Finalmente, la intérprete de You Belong To Me, reconoció ser fan del famoso cantante: "He sido una gran fan de Post por el escritor que es, su experimentación musical y esas melodías que crea que se pegan en tu cabeza para siempre. Tuve que presenciar que la magia cobra vida de primera mano cuando trabajamos juntos en Fortnight. Honestamente no puedo esperar a que escuchéis esta canción a medianoche ESTA NOCHE y veáis el vídeo a las 8 pm ET MAÑANA".

Fuente: Tribuna del Yaqui