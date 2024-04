Televisa, en shock: Galilea Montijo confirma segundo embarazo a 1 año de su divorcio

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Como se recordará, hace prácticamente 1 año la conductora Galilea Montijo confirmó que había firmado el divorcio de su exesposo Fernando Reina Iglesias, tras más de una década juntos y haber procreado juntos a su hijo Mateo. Tras meses de cambios y mucha controversia, este miércoles la también actriz sorprendió a la prensa confesando que planea volver a convertirse en madre ahora al lado de su novio Isaac Moreno.

La originaria de Guadalajara, Jalisco, se encontró con la prensa esta tarde y explicó que a pesar de ya estar en los 50 años, sigue buscando opciones médicas para hacer su sueño realidad de volver a ser mamá. Debido a que ya no le es posible embarazarse de manera natural, pues ya atravesó la menopausia, la titular del programa Hoy dijo que ya ha considerado varias opciones para cumplir su sueño.

Me gustaría, no he podido hacer una cita, ya tengo varios los lugares donde me encantaría ver esa posibilidad, a mí siempre me hubiera gustado que fuera a través de mí, si no se puede, ver de qué otra manera", explicó Montijo a la prensa.

Crédito: Instagram @tvynovelasmex

No obstante, Gali dijo aceptar los designios de la vida, y de no cumplir este deseo, sabrá comprender que, a diferencia de otras mujeres, tuvo la fortuna de tener un hijo. "No es fácil, es un proceso largo, tedioso, yo creo que a veces hasta triste porque se te bajan los ánimos de repente, pero si no viene, no pasa nada, Dios me dio la oportunidad de ser mamá, tengo a mi Mateo, tengo dos que la vida me regaló, entonces ya tengo tres", dijo la artista en alusión a los descendientes de su exmarido.

Desde finales de 2023, la conductora tapatía ya había declarado su deseo de volver a ser madre con Isaac, quien es unos años menor que ella, e incluso mencionó que anhelaba que su segundo hijo fuera niña. Cambiando de tema, Galilea también manifestó que ha sido muy cuidadosa con su aspecto y alimentación desde el nacimiento de Mateo, sobre todo porque desea vivir muchos años para su vástago.

Yo soy muy vanidosa, siempre lo seré, con todo y mis curvas, yo trato de cuidarme, después de haber sido mamá, por salud, me di cuenta que quería yo durarle mucho tiempo a mi chiquillo", declaró.

Por último, la presentadora de La Casa de los Famosos México reveló el método con el que ha cuidado su figura y salud para lucir espectacular en la pantalla chica. "Conforme pasan los años se vuelve más lento tu metabolismo, las hormonas, como mujer vas luchando siempre con muchísimas cosas conforme pasan los años, pero trato de llevar un régimen de cargas y descargas calóricas y trato de estar en un peso donde yo me sienta cómoda", confesó. Cabe resaltar que al final de su participación en la inauguración de un negocio, Galilea protagonizó un zafarrancho con la prensa, pues hubo gritos y empujones cuando trataron de entrevistarla.

