¿Tocando fondo? Tunden a Kalimba tras vinculación a proceso por intento de abuso a Melissa

Ciudad de México.- Kalimba vuelve a estar en el foco de atención, puesto que luego de mucho tiempo de investigaciones, el exOV7 fue vinculado a proceso (nuevamente), luego de que la cantante Melissa Galindo lo denunciara por presunto intento de abuso sexual, crimen que habría cometido en tres ocasiones, cuando la famosa trabajaba para el ganador de ¿Quién es la máscara? Como era de esperarse, esta noticia causó gran revuelo en redes sociales.

Dado a que esta no es la primera vez que Kalimba está involucrado en un escándalo de esta categoría, la gente no dudó en organizar distintos memes por la situación del cantante. En algunos, las personas aseguraban que los policías o el chef de la prisión en la que encerrarían al cantante podrían sorprenderse al verlo comer junto a Fofo Márquez (otra personalidad que se encuentra enfrentando problemas legales).

Otros compararon la llegada de Kalimba a la cárcel con una escena del videojuego GTA San Andrés, en la que el protagonista pronuncia las palabras: “Oh, mi… aquí vamos otra vez”. Otros recordaron que, además de ser un famoso cantante, el artista también es un reconocido actor de doblaje que ha dado vida a personajes emblemáticos como 'Simba' en la película El Rey León y a 'Arnold' en la serie Hey Arnold!.

Tomando esto último como contexto, un usuario contó la supuesta reacción del juez al enterarse de que el actor de doblaje de estos personajes se habría sentido decepcionado por las acciones de la estrella de la música: “El juez al vincular a proceso a Kalimba: ‘No mam… ni ‘Arnold’ ni ‘Simba’ habrían hecho algo así’”.

¿Kalimba llevará su vinculación a proceso en prisión?

Usualmente, cuando se escucha mencionar que una persona ha sido vinculada a proceso, se suele pensar que ésta llevará todo su juicio desde la cárcel, pero la realidad es que esto no suele aplicarse en todos los casos y un ejemplo de ello es el propio Kalimba quien, según información de la Agencia México, llevará su caso en libertad. Usualmente, esta decisión se toma con base en que el imputado no es considerado un peligro tanto para él mismo como para la sociedad o porque no hay indicios de que pueda fugarse mientras dura el juicio.

