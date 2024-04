VIDEO: 'Corren' a Danna de México tras polémica declaración; asegura que prefiere a España

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Todo parece indicar que este mes no ha sido, ni de cerca, uno de los mejores en la vida de Danna (actriz y cantante antes conocida como Danna Paola), pues como muchos recordarán, la famosa fue fuertemente criticada por su cambio de nombre y por haber intentado hacer que una mujer le cediera los derechos del usuario en X. Así como también, el público la criticó por haber huido de un restaurante en el que supuestamente le estaban tomando fotos.

Si bien, las cosas se tranquilizaron para Danna luego de que estrenó su tema Childstar, todo indicaría que las cosas no están ni cerca de estabilizarse para la actriz de Élite, quien de nueva cuenta se encuentra en medio de la polémica. ¿La razón? En días recientes brindó una entrevista en la que le preguntaron una serie de cosas, sobre qué preferiría más; es entonces que todo se descontroló.

Resulta ser que la entrevistadora le preguntó a Danna sobre cuál era el país que más le gustaba y la puso a elegir entre España o México, a lo que ella respondió sin titubear que elegía a la nación europea y, como era de esperarse, el tema no tardó en viralizarse en redes sociales, donde rápidamente la gente se lanzó en contra de la cantante de Oye, Pablo a quien comenzaron a correr de su nación de origen por supuestamente ser malinchista.

Mensajes como “Desde hoy me declaro la ‘hater’ de Danna Paola, es un pen…” o “Si a Danna Paola le gusta tanto España, pues bien fácil. ¡Váyase a la ching…!” comenzaron a inundar a X (red social antes conocida como Twitter). Otros más argumentaron que el sentimiento es compartido, puesto que si bien a la cantante le agrada más la mencionada nación europea, la realidad es que hay quienes prefieren a Belinda, en referencia a que esta última es española pero prefiere estar en México.

Cabe señalar que, hasta el momento, Danna Paola no ha reaccionado a la nueva ola de odio que está recibiendo en México, por lo que habrá que esperar a que surja mayor información para saber cómo concluirá esta historia; sin embargo, hasta el momento no pinta nada bien para la estrella musical, puesto que hay gente que la compara directamente con Yahritza y su esencia, agrupación de jovencitos que fueron cancelados en el país por decir que no les gustaba la comida mexicana.

Fuentes: Tribuna