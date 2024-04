Adiós TV Azteca: Aseguran que correrán a Daniel Bisogno de 'Ventaneando' y Chapoy da noticia

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos días ha habido gran expectativa sobre el regreso de Daniel Bisogno al programa Ventaneando, ya que se ha especulado mucho que podría ser despedido debido a que ya tiene casi 3 meses que dejó la emisión por problemas de salud. Luego de que se hablara sobre el futuro del conductor de TV Azteca, hace algunas horas Pati Chapoy rompió el silencio y sorprendió a todos los fans dando una gran noticia.

Como se sabe, 'El Muñeco' tuvo que abandonar los foros de la empresa del Ajusco a inicios del mes de febrero debido a que enfrentó nuevos problemas de salud, tras haberse salvado de morir en dos ocasiones durante 2023. En esta ocasión, Dani tuvo que salir de Ventaneando debido a que le detectaron una fuerte infección en un pulmón, misma que lo llevó a estar en terapia intensiva e intubado durante varias semanas.

Recientemente el periodista Alejandro Zúñiga sacó a la luz el rumor de que Daniel podría estar con un pie fuera de Ventaneando, ya que al parecer tenían intenciones de despedirlo. Mientras que en el programa Chisme no Like ventilaron que supuestamente Pati se ha negado a seguir pagando el sueldo de Daniel luego de semanas incapacitado: "Pati Chapoy está empezando a mover los hilos para despedir a Daniel Biosgno porque ya quiere hacer uso de ese sueldo para otras cosas", dijo la periodista Alejandra Mendoza.

Pati presuntamente no querría seguir pagando el sueldo de Daniel, sobre todo porque hay probabilidades de que no regrese al programa: "Según me informan, en este momento están buscando la forma de sacar definitivamente a Daniel Bisogno de la nómina". Tras estas revelaciones, un internauta de X cuestionó a Pati sobre si era verdad el despido de Bisogno y declaró de forma contundente que esto era un chisme:

De ninguna manera, miente el que lo diga", escribió la famosa periodista.

Fuente: Tribuna