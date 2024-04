Adiós TV Azteca: Tras dejar 'VLA' y debut en 'Hoy', Ingrid Coronado firma con este empresa

Comparta este artículo

Ciudad de México.- Durante los últimos años se ha hablado mucho del regreso de Ingrid Coronado a la conducción de matutinos luego de haber abandonado al elenco de Venga la Alegría durante el año 2019. Tal parece que los fans de la presentadora no tendrán que esperar mucho para verla en la TV durante las mañanas, pues ha trascendido que ya firmó contrato para conducir uno de los programas matutinos más conocidos de México.

Como se sabe, esta conductora formó su carrera en las filas de TV Azteca, realizando programas como Tempranito y Sexos en Guerra, este último donde conoció a su exesposo Fernando del Solar (qepd). Después de decidir abandonar el Ajusco, Ingrid probó suerte como escritora y locutora de radio, además de que debutó en Televisa como conductora invitada en el foro del programa Hoy.

Asimismo, hizo una participación especial en la novela Alma de Ángel y aunque se creía que de inmediato conseguiría proyecto en la empresa de San Ángel, no fue así. Fue hasta el pasado 2021 que Coronado retornó al Canal Azteca Uno como presentadora del reality Todos a bailar. Mientras que este año se comenzó a especular que regresaría como conductora estelar de la nueva temporada de La Academia.

La conductora Ingrid Coronado

Sin embargo, los planes para la exesposa de Charly López habrían cambiado pues se especula que para fin de mes se unirá al elenco de Sale el Sol en Imagen TV. De acuerdo con el conductor Michelle Rubalcava, la presentadora se unirá a este matutino para reemplazar a Jean Duverger, quien habría decidido renunciar: "Me acabo de enterar y está confirmado que el conductor Jean Duverger renunció hace unos días y que el próximo viernes sería su último día dentro de la emisión", resaltó el comunicador en su canal de YouTube.

La razón detrás de la abrupta salida del conductor sería la siguiente: "El próximo viernes se va Jean Duverger porque supuestamente no se siente valorado, que no se siente arropado por la producción, fue lo que a mí me contaron y es muy válido". Posteriormente, Michelle dijo que Coronado será la encargada de tomar el lugar de Jean en Sale el Sol. "Resulta que ya se confirmó que la que llega a ocupar el espacio como conductora titular de 'Sale el Sol' es nada más y nada menos que Ingrid Coronado".

Y es que según Michelle, Ingrid ya tiene un pie dentro de la empresa Imagen pues presuntamente ya firmó su contrato: "Ya confirmado, ya firmada, con contrato y todo. Ingrid Coronado será la nueva carta fuerte para Imagen Televisión". Cabe resaltar que para muchos no resultó extraño que la conductora se uniera a Sale el Sol ya que este programa es producido por Adrián Patiño, quien produjo por años VLA.

Fuente: Tribuna