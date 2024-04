Camy G, ex de Sargento Rap, es vinculada a proceso por 'raptar' a un menor, ¿va a la cárcel?

Comparta este artículo

Ciudad de México.- La famosa influencer de redes sociales y querida cantante, Camy G, acaba de recibir la mala noticia de que sería vinculada a proceso, bajo los cargos de sustracción de menor, que es lo mismo que raptar, refiriéndose a su propio hijo, Santino, después de dos años de una incesante lucha en contra de su expareja, el reconocido cantante, Sargento Rap, por violencia familiar, ¿acaso ella irá a la cárcel?

Como se sabe, en el año del 2022 oficialmente Camy y el exparticipante de Survivor México anunciaron su separación y ella lo denunció por violencia familiar. Según lo dicho por la cantante uruguaya, debido a la ansiedad y depresión que padece el rapero, tenían fuertes peleas que lo volvían violento, por lo cual lo denunció ante las autoridades, comenzando así este proceso de desahogo de pruebas y la prohibición de ver a su único hijo en común.

Pero eso no fue todo, pues al poco tiempo de esta denuncia, la intérprete de temas como Abro Fuego, a través de sus redes sociales compartió que ella se estaba haciendo cargo sola de su hijo, afirmando que su ex no estaba pagando la manutención del menor, por lo cual declaró que también interpondría una demanda por pensión alimenticia, de la cual no dio muchos detalles de esta lamentable situación que enfrentaba.

Camy G. Internet

Y ahora, después de dos años en este proceso, las cosas han dado un completo giro, pues se acaba de informar que la expresentadora de Multimedios es la que ahora supuestamente está en la mira de la justicia, ya que se dice que fue vinculada a proceso, dado a que un juez de control y juicio oral en Monterrey, habría determinado que la cantante no tiene las pruebas necesarias para acusar de violencia a su ex.

Aparentemente, fue el pasado 17 de abril cuando el mencionado juez determinó que Luis Carlos Sánchez González, nombre real de Sargento Rap, no tiene porque ser procesado, dando un cambio inesperado, pues ahora la acusa a ella de sustracción de menores, difamación y equiparable a violencia familiar. Cabe mencionar que en las medidas destacan que deberá de mantenerse alejada del cantante.

Camy con Sargento y su hijo en 2020. Internet

Fuente: Tribuna del Yaqui