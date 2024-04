Cristian Castro muestra su lado nunca antes visto en pleno concierto y genera conmoción

Comparta este artículo

Ciudad de México.- El famoso y muy reconocido cantante, Cristian Castro, de nueva cuenta se encuentra dando de que hablar, debido a que este en pleno concierto en Guadalajara, Jalisco, logró mostrar su lado nunca antes visto, al momento de sacar a relucir lo romántico que puede ser y dedicarle Lloran Las Rosas a su actual pareja, Ingrid Wagner, provocando sin duda una gran conmoción entre los miles de asistentes.

Desde hace varias semanas que Castro ha enfrentado diversos comentarios negativos, en el que principalmente lo han tachado de inmaduro y de jugar con los sentimientos de las mujeres sin importarles nada, luego de que se diera a conocer en febrero pasado, el final de su relación con Mariela Sánchez y semanas después iniciara un romance con la también argentina Ingrid Wagner, que se dedica al diseño de interiores y artes plásticas.

A pesar de las críticas, el hijo de Verónica Castro parece estar tranquilo y concentrado en mostrar la felicidad que comparte junto a su nueva pareja, pues tras su reciente viaje a Londres, el cantante no dudó en dedicarle uno de sus más famosos temas durante el show que brindó en Guadalajara junto a Yuri: "Quiero cantarle esto a mi novia, que me dice que le gusta mucho esta canción, me conseguí un caballo de carreras, un aplauso para mi novia, bueno, esta canción muy linda que se llama Lloran Las Rosas", dijo Cristian antes de iniciar la melodía, según las imágenes mostradas en Venga la Alegría.

Por su parte, Ingrid empleó sus historias de Instagram para demostrar que presenció el show del cantante mexicano en primera fila, pues compartió algunos clips y fotografías del espectáculo donde Cristian entonó sus más grandes éxitos. De esta manera, Wagner demostró que su noviazgo con el 'Gallito Feliz' continúa viento en popa, a pesar de que medios argentinos aseguraron en días pasados que su relación sentimental había llegado a su fin.

Ante las noticias difundidas en su país natal, la artista plástica empleó las redes sociales para desmentir la información y aseguró que esto se comprobaría con su próxima visita a México, hecho que se confirmó el día de ayer. Cabe mencionar que hasta el momento Ingrid no se ha pronunciado con respecto a la hermosa sorpresa de su pareja, que ha generado comentarios llenos de sorpresas y otros tantos negativos en las redes de TV Azteca.

Fuente: Tribuna del Yaqui